Budapest a legnehezebb terep a magunkfajtáknak, de itt is igyekszünk mindenhol jelöltet állítani , így harmadik utat mutatva a választóknak, sőt sok esetben egyetlen alternatíva vagyunk: egyedüliként számolnánk fel a Covid-diktatúrát is. A Mi Hazánk az egyetlen párt, amelynek nincs és nem is lesz oligarchája, és amely a milliárdos oligarchákra vagyonadót vetne ki. A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely eltörölné a mentelmi jogot, és amely bevezetné az akár szibériai bérrabtartást. A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely szerint létezik cigánybűnözés, és amely az oktatásban szegregálna is. A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely írni-olvasni tudáshoz kötné a szavazati jogot, és amely leállítaná cigányügyi programok finanszírozását. A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely tűzparancsot adna a honvédeknek az erőszakos határsértőkkel szemben, amely bevezetné a sorkatonai alapkiképzést, és amely hazahozná honvédjeinket Irakból, Maliból és hasonló megszállásokból. A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely betiltaná az LMBTQP-felvonulásokat is.