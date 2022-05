Friss hírek :: 2022. május 20. 19:18 ::

Mi Hazánk: Pintér megfenyegette a pedagógusokat, a kormány tovább csorbítaná a szakszervezeti jogokat

Nagy port kavart a pedagógusok körében az immár a közoktatásért is felelős Pintér Sándor belügyminiszter kijelentése, aki gyakorlatilag megfenyegette a pedagógusokat, az érdemi párbeszéd helyett az erő nyelvén kíván kommunikálni velük. Sőt, a kormány részéről már meg is érkezett a javaslat, amely törvényileg is megtámogatná ezt a pintéri gőgöt.

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága a napokban tárgyalja a kormánypárti javaslatot, ami a sztrájk ellehetetlenítése mellett elbocsátással fenyegetné a polgári engedetlenségben résztvevő pedagógusokat. Holott már így is különösen súlyos a pedagógushiány Magyarországon, pláne az állami közoktatásban.

A Fidesz képtelen átérezni a munkavállalók helyzetét, teljesen elszakadtak a magyar valóságtól, nincs semmilyen kapcsolódásuk a dolgozó magyar emberhez. A Mi Hazánk elfogadhatatlannak tartja ezt a hozzáállást, mi biztosítunk minden pedagógust és szakszervezetet, hogy támogatjuk törekvéseiket, hogy kiharcolják a pedagógusok számára azokat a célokat, amelyek őket jogosan megilletik - írja közleményében Lantos János, a Mi Hazánk Munkaügyi Kabinetjének elnöke.