Meteorológia: sokfelé 30 millimétert meghaladó csapadék hullhat szombatig

Kiadós csapadékra figyelmeztet a HungaroMet Zrt.; sokfelé 30 milliméternél is több eső eshet szombatig.

A HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán kedden azt írta, szerdán előbb egy hullámzó front, csütörtöktől pedig mediterrán ciklon alakítja Magyarország időjárását, így sokfelé kell számítani kiadós csapadékra a következő négy napban.

Mint írták, szerdán északnyugat, nyugat felől egyre többfelé ered el az eső, de a Dél-Dunántúlon zivatarok is kipattanhatnak. A Dunántúl északi felén-kétharmadán a 24 óra alatt lehulló csapadék mennyisége nagy területen meghaladja a 20 millimétert, kisebb körzetekben átlépheti a 30 millimétert is. Ugyanakkor szerda éjfélig a déli és keleti határ mentén még lesznek száraz tájak is.

Csütörtök hajnalra azonban a front csapadékzónája már oda is elér, de jelentősebb mennyiségű esőre csütörtök délutántól, estétől van kilátás arrafelé is, amikor már az ország fölé húzódó mediterrán ciklon csapadékzónája alakítja Magyarország időjárását. Csütörtökön így az ország délkeleti kétharmadán 10 milliméternél több eső valószínű, majd pénteken országszerte számítani lehet további 10-25 milliméter esőre.

Péntek estétől azonban nyugat felől már szűnni kezd a csapadék, így szombaton az ország döntő részén már csak hátoldali záporok fordulhatnak elő, amelyekből jelentős mennyiség már nem fog esni. Ugyanakkor az északkeleti megyék fölé szombaton még beragadhat a csapadékzóna, így aznap ott még kiadós mennyiség is lehullhat.

Összességében ebben a négy napban tehát az ország döntő részén 30, többfelé 40 millimétert meghaladó csapadékra, zömmel esőre lehet számítani - írták.

(MTI)