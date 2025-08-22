Friss hírek :: 2025. augusztus 22. 11:59 ::

Gázolt a vonat Cegléden

A Keleti pályaudvarról 9.10-kor Kolozsvárra tartó Claudiopolis-Fogaras IC (IC 75) jelentős késsel indulhat tovább, mert Cegléden elütött egy embert - közölte péntek délelőtt a Mávinform.

Azt írták, hogy az utasok a Ceglédről 11.17-kor tovább induló Tokaj IC-vel (IC 654) utazhatnak Szolnokig.

Mezőtúrról elindult egy pótlóbusz, amely Lökösházáig minden megállási helyet érint, és Szolnokról a Tokaj IC érkezése után három pótlóbusz indul: két közvetlen járat Békéscsabára, ahonnan az egyik tovább közlekedik Lökösházára Kétegyháza érintésével - közölték.

(MTI)