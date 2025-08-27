Friss hírek :: 2025. augusztus 27. 10:18 ::

Baleset a Flórián téren: az 1-es és az 1 A villamos helyett pótlóbusz szállítja az utasokat

A budapesti Flórián téren baleset történt, emiatt az 1-es és az 1 A villamos helyett pótlóbusz szállítja az utasokat a Bécsi út/Vörösvári út megálló és a Szentlélek tér között szerdán délelőtt - közölte a Budapesti Közlekedési Központ a Facebook-oldalán.

Azt írták, hogy a baleset miatt Pacsirtamező útról nem lehet egyenesen, illetve balra haladni. A Bécsi útról sem lehet a csomópontban balra fordulni, illetve az Árpád hídról nem lehet jobbra a Pacsirtamező utcába kanyarodni, ezért jelentős torlódásra kell készülni a környező utakon.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt közölte, hogy egy villamos és egy személyautó ütközött össze Budapest III. kerületében, a Flórián téren. A műszaki mentést a tűzoltók megkezdték.

(MTI)