Friss hírek :: 2025. augusztus 29. 10:48 ::

Eloltották a tüzet a Szekszárdhoz melletti erdőben

Megakadályozták a lángok továbbterjedését, majd eloltották a tüzet Szekszárd külterületén, a Sauli-tetőn, ahol kigyulladt az erdő aljnövényzete - közölte a katasztrófavédelem péntek délelőtt.

Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megbízott szóvivője az MTI érdeklődésére beszámolt arról, hogy a tűz egy kéthektáros gazos, bozótos területen égett, mostanra azonban sikerült körbehatárolni azt.

A tűz két tanyát veszélyeztetett, az egyiknek a tetőszerkezetét elérték a lángok, de a tüzet eloltották.

Az oltást három vízsugárral, kéziszerszámokkal és a nehezen megközelíthető helyeken alkalmazott úgynevezett puttonyfecskendővel végezték - tette hozzá.

A katasztrófavédelem később azt közölte, hogy a szekszárdi, a bonyhádi, a paksi és a véméndi hivatásos, valamint a bátaszéki önkéntes tűzoltók fékezték meg a tüzet.

A rajok jelenleg utómunkálatokat végeznek - írták.

Korábban írtuk: Ég az erdő aljnövényzete Szekszárdnál

Ég az erdő aljnövényzete Szekszárd külterületén, a Sauli-tetőn - közölte a katasztrófavédelem pénteken.

Azt írták, hogy nagy kiterjedésű és nehezen megközelíthető területen ég a tűz, amelyhez a szekszárdi, a bonyhádi, a paksi és a véméndi hivatásos, valamint a bátaszéki önkéntes tűzoltók vonultak ki.

(MTI)