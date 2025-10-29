Friss hírek :: 2025. október 29. 10:07 ::

Halálos pincetűz Miskolcon

Egy ember meghalt egy elhagyatott miskolci sorház pincéjében keletkezett tűzben - közölte szerdán a honlapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A tájékoztatás szerint a tűz kedd éjszaka keletkezett a pincében, ahol a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói egy holttestet találtak. A helyiségben a felhalmozott hulladék égett mintegy tizenkét négyzetméteren.

A kiérkező egységek eloltották a tüzet, átszellőztették a pincét, és átvizsgálták az épületet. Az esetet a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárásban vizsgálja - írták.

(MTI)