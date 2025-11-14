Vonattal ütközött egy személyautó péntek délután Zalaegerszegen, a gépkocsi vezetője ki tudott szállni járművéből.
A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a baleset a Szövetkezet utcai kereszteződésnél történt.
A tűzoltók segítettek a vonaton utazó ötven embernek a biztonságos leszállásban.
A vasútvonalat üzemeltető GySEV a közösségi oldalán azt közölte, hogy a Rédicsről Zalaegerszegre 16.27-kor induló személyvonat helyett vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat.
(MTI)