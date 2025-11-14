Friss hírek :: 2025. november 14. 16:26 ::

Vonattal ütközött egy autó Zalaegerszegen

Vonattal ütközött egy személyautó péntek délután Zalaegerszegen, a gépkocsi vezetője ki tudott szállni járművéből.

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a baleset a Szövetkezet utcai kereszteződésnél történt.

A tűzoltók segítettek a vonaton utazó ötven embernek a biztonságos leszállásban.

A vasútvonalat üzemeltető GySEV a közösségi oldalán azt közölte, hogy a Rédicsről Zalaegerszegre 16.27-kor induló személyvonat helyett vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat.

(MTI)