Megfogadta Orbán tanácsát Bonyhád fideszes polgármestere, de az ő kérését nem teljesítette a Mol

Bonyhád város fideszes polgármestere is a Molhoz fordult a városában tapasztalható magas üzemanyagárak miatt, ő azonban nem volt olyan szerencsés, mint Tállai András NAV-elnök, aki decemberben elérte a mezőkövesdi benzin-rezsicsökkentést – derül ki a város honlapjára feltöltött levelezésből.





Ismert, november elején jelentette be Facebook-oldalán Tállai András, hogy mivel választókerületében többen sokallták a benzin árát, intézkedett, és így olcsóbb lett az üzemanyag. A hír nagy visszhangot kapott, még a Bloomberg is foglalkozott vele. Tállai később úgy védekezett, hogy nem NAV-elnökként járt el. Azt is mondta: csak tájékozódni akart, törvénysértést nem követett el.

„Gratulálok!” – így reagált Orbán Viktor az ATV-nek. A miniszterelnök azt is hozzátette, hogy „mindenki intézze el!”.

Filóné Ferencz Ibolya (Fidesz–KDNP), Bonyhád polgármestere megfogadta a miniszterelnöki tanácsot, ezért aztán még december 21-én levelet írt a Mol kiskereskedelmi ügyfélszolgálatának, hogy megkérdezze, ugyan miért drágábbak városában a Mol-töltőállomások, mint a település 30 kilométeres körzetében. Gyűjtésük szerint a megyeszékhely Szekszárdon, Komlón, de még pécsi kúton is olcsóbban lehetett tankolni. A legolcsóbb árhoz képest 14 forintos literenkénti eltérést tapasztaltak. Ezek alapján pedig feltette a kérdést, hogy városa lakói minek köszönhetik ezt a megkülönböztetést. Levelében Tállaihoz hasonlóan ő is arra hivatkozott, hogy a közösségi oldalakon napi szinten téma az „indokolatlanul drága üzemanyagár”.

Az ünnepek ellenére gyorsan, december 28-án meg is született a válasz. Itt azonban megszűntek az államtitkári párhuzamok. A levélben ugyanis megköszönték az észrevételt, de elutasították a kérést. Mint írták, piaci körülményektől függ az árazásuk és nem áll módjukban a levélben említett töltőállomásokon megváltoztatni az árakat. Indoklásukban a kőolaj világpiaci árát és a helyi piacot említették mint árbefolyásoló tényezőt.

(MNO)