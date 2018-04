Anyaország :: 2018. április 6. 18:19 ::

Novák Előd: jobbikos balra nem szavaz!

Novák Előd írja Fb-oldalán:

"A legesélyesebb ellenzéki jelöltre kell szavazni!" - nyilatkozzák gyakran már jobbikos szirénhangok is, amit elvtelen árulásnak tekintek, hiszen az pl. Budapesten a baloldali pártok jelöltjeire való szavazásra buzdításnak tekinthető. Ezért szükségét érzem, hogy egyértelművé tegyem: a magunkfajták semmilyen esetben sem szavazhatnak baloldali párt jelöltjére.

A kampányban sokan hajlamosak ördögként tekinteni a fő ellenségképként bemutatottakra (Orbánra vagy Sorosra), de sokan vagyunk olyan elvhűek, akik nem vagyunk hajlandóak a kisebbik rosszra szavazni, ráadásul a Jobbik háza táján egyértelmű kéne legyen: Gyurcsány és Orbán közül előbbi a rosszabb, még ha az emlékek homályosodnak is, és még ha az utóbbi időszakban nem is hallani igazán pl. Gyurcsány elszámoltatásának szükségességét, aki talán ezért is nyilatkozta legutóbb már ezt: "Jó szándékkal, várakozással tekintek arra, ami a Jobbikban van, inkább drukkolok is nekik, hogy fejezzék be sikeresen, amit elkezdtek."

Eddig, és ne tovább! Gyurcsánynak börtönben a helye! A magunkfajták pedig sosem szavazhatnak rá és szövetségeseire.

