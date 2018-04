Anyaország :: 2018. április 12. 10:20 ::

Indul az MSZP-elnökségért "Szomika" Ági is - múmia alteregója megszüntetné a pártot

Bár a vasárnapi országgyűlési választás éjszakáján Hiller István (MSZP) a testület elnökeként most szombatra összehívta a választmány ülését, a Magyar Idők szocialista forrásokból úgy értesült, hogy erre csak egy héttel később, április 21-én kerül sor.



Közülük oltja majd le a villanyt valaki (fotó: Teknős Miklós/MI)

A halasztás oka, hogy a párt vezetése meg akarja várni a voksolás hivatalos végeredményét, amelyet szombaton hoznak nyilvánosságra. A jövő szombati rendezvényen a választmány kiértékeli a választás eredményét és annak tapasztalatait, de személyi kérdések nem kerülnek napirendre, mert erről majd csak az amúgy is esedékes júniusi tisztújító kongresszuson döntenek.

Emlékezetes, a vasárnapi választás eredményének ismeretében hétfőre virradóra lemondott az MSZP elnöksége. Molnár Gyula ezt azzal indokolta, hogy tudomásul veszik a választói akaratot, és felelősnek tartják magukat a kialakult helyzetért. A leköszönő pártelnök ugyanakkor elmondta azt is: az MSZP a Párbeszéddel folytatja a változás szövetségét, készülnek az európai parlamenti és az önkormányzati választásra.

A fideszes lap forrásai szerint a júniusi tisztújító kongresszuson ketten futhatnak versenyt az elnöki tisztségért: Kunhalmi Ágnes, az MSZP budapesti elnöke és Tóth Bertalan eddigi parlamenti frakcióvezető. Ha megválasztják a párt új elnökét, utána folytathatják le a vitát arról, hogy milyen változásokra van szükség az MSZP-ben.

Olyan szocialista prominensek, mint Lendvai Ildikó vagy Puch László abban a forgatókönyvben gondolkodnak, hogy szűnjön meg az MSZP és új névvel, a Párbeszéddel közösen folytassa a parlamenti munkát.



Mint két tojás... Úgy száz évnyi különbséggel

E gondolat nem teljesen újszerű, mert Molnár Gyula már 2016-ban arról beszélt, hogy egy rossz választási szereplés után akár meg is szűnhet a szocialista párt. A megszűnés egyébként a törvény szerint egy más párttal való egyesüléssel, két vagy több pártra történő szétválással, feloszlással, illetve bíróság által való feloszlatással mehet végbe. Attól függ, hogy milyen változás lesz az MSZP-ben, lesz-e névváltozás, vagy a párt meg is szűnik-e, hogy ki vezeti tovább a szervezetet. Ennek függvényében döntik majd el azt is, hogy miként működjenek együtt a Párbeszéddel.

