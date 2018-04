Anyaország :: 2018. április 16. 12:55 ::

Visszatérhetnek kedvencükhöz az autótolvajok

Itt a legfrissebb lista a lopott autókról, ami könnyen megváltozhat hamarosan, Nyugat-Európában ugyanis már hatással van a dízelbotrány a bűnözők viselkedésére. A szintén külföldről érkező adatlopásos módszer 2018-ra már teljesen elterjedt nálunk - írja a Vezess.hu.



A márka-, és a modell-listát is a VW vezeti a lopásoknál. Tavaly a használtautós behozatalt rögzítő listán az első négyből kettő Volkswagen volt

Folytatódik az autólopások számának csökkenése. Az eltűnt autók felkutatásával évtizedek óta foglalkozó Nemzetközi Autóvadász Közhasznú Egyesület (NAKE) egészen friss statisztikája szerint 2018. január 1. és április 11. között feleannyi lopást jelentettek be nekik megkárosított jármű-tulajdonosok, mint tavaly ugyanebben az időszakban.

A Vezess kérésére a NAKE összeállította a márkák és a modellek listáját, utóbbiról még a rendőrségnek sincs adata. Először nézzük meg a márkák sorrendjét

Volkswagen BMW Toyota Ford Mercedes Opel Seat

Ezután azonos lopásszámmal következik az Audi, a Nissan, a Peugeot, a Renault, a Skoda és a Suzuki.

Így alakult a modellek sorrendje az első negyedévben:

Volkswagen Passat Ford Focus BMW X5

Utána azonos lopásszámmal következik a BMW 3-as, a Toyota Prius, a Mercedes E-osztály, az Opel Corsa, a Skoda Octavia, a VW Golf és a Polo, valamint a Nissan Navara.

Jó eséllyel rászállnak a tolvajok a tömegesen beérkező modellekre

Mindkét listánál rövid időszakról és kis számokról beszélünk, de a NAKE tavalyi, egész éves adataival összevetve őket, levonható néhány következtetés. A 2017-es sorrend elemzésekor egyértelműnek tűnt, hogy a tolvajok kis időeltolódással, de jellemzően ráállnak azokra a modellekre, amik egyre nagyobb számban érkeznek be használtan az országba.

2016-ban 3-as BMW-ből trélereztek be a legtöbbet nyugatról, ami sokak várakozása szerint meg is mutatkozott a tavalyi lopásos adatbázisban. Egy évvel a használtautós első hely után 2017-ben a 3-as BMW lett a tolvajoknál is az abszolút kedvenc, tavaly élre ugrott a feketelistán.

Ez alatt 2017 egészében valamelyest visszaesett a 3-as BMW-k importja, csak 5. lett a tavalyi listán, ami után azt látjuk a 2018 első negyedéves számait összegző lopási statisztikákban, hogy innen is leesett a dobogóról. Bizonyos számok alátámasztják azt a megközelítést, hogy ha valamilyen autóból sok, jellemzően idős érkezik az országba, akkor a náluk megnövekvő alkatrészigényt egyesek illegális forrásból próbálják kielégíteni.

Érdekes lesz megnézni, hogy idén rászállnak-e a bűnbandák a korábbiaknál jobban az Opelekre, amelyeknek – és ez általánosságban igaz szinte minden modelljükre – tavaly megnőtt az importja.

Újra félniük kell a Prius-tulajdonosoknak?

Visszakanyarodva a friss, negyedéves lopáslistához, feltűnt rajta egy régi ismerős. 2014 nyarától bő két éven át nagyon beindult idehaza a Toyota Priusok lopása, 2015-ben már 7. lett a toplistán. Úgy előzte meg akkor például a Golfot és az Astrát, hogy tizedannyi sem fut belőle az utakon. Aztán talán a rengeteg sajtóhír, esetleg a kocsijukat tudatosabban védő Prius-tulajok, vagy éppen a tolvajok másfelé fordulása (talán mindhárom együtt) miatt 2017-ben eltűnt a NAKE listájáról a Prius.



Ennek a Priusnak az ellopását jelentették be legelsőként, még 2014 júniusában az autóvadászoknak

„Nemrég részt vettem az autótolvajok ellen küzdő civil szervezetek egyik nemzetközi fórumán, ahol a nyugat-európai kollégák elmondták, náluk megugrott az elmúlt időszakban a Toyota és a Lexus hibridjeinek a lopása” – mondja Vezda László NAKE-elnök. A Vezess kérdésére, hogy ez a hullám elérhet-e hozzánk is, azt felelte: simán el tudja képzelni.

E mögé megint nem nehéz belelátni a hibridek egyre növekvő népszerűségét a dízelbotrány után. Tavaly, és már a 2018-as első negyedévben is újabb és újabb rekordot döntött Magyarországon is az új hibridek értékesítése, és egyértelműen növekszik évről évre a használtan behozottak száma is.

Mi az oka a visszaeső lopásszámnak?



Az elmúlt években a NAKE-adatokkal párhuzamosan szerencsére az ORFK hivatalos adatai is csökkenést mutattak. Három magyarázat kering erről, valószínűleg az együttes hatásuk következménye a javulás. Az egyik a rendőrség munkája, 2014 áprilisában végre felállt az ORFK-n belül egy önálló nyomozócsoport, amelynek egyedüli dolga az autótolvajok elleni harc. Nem a lopott autók keresése, hanem lehetőség szerint a bandák lefülelése, amiben kétségkívül eredményeket tud felmutatni ez az egyébként nem túl nagy létszámú, de szabad kezet kapott csapat.

A másik lehetséges magyarázat, hogy évről évre egyre tudatosabban védik autóikat a tulajdonosaik, azaz megnőtt a beszerelt védelmi eszközök száma. Az egyik legismertebb márkából, a Pajzsból már 25 ezernél több működik idehaza, az ennél olcsóbbakból valószínűleg jóval több, az egyszerű, de mindenképpen hasznos rejtett kapcsolókból akár százezres nagyságot használhatnak az autósok. „Ez a verzió elfogadható választ adna a csökkenésre” – mondta még korábban Vezda László, aki a rendőrség külön csapatának munkáját is dicséri.

Egyértelműen a legkevésbé bizonyítható, de az elmúlt években számtalan beszélgetésben előkerülő magyarázat a lopások csökkenésére, hogy az autótolvajok egy része jövedelmezőbb bűncselekmények irányába fordult. Sokat cikkezett a sajtó például az embercsempészek által beszedett pénzekről, amiért csupán sokszor csak autóba kell ültetni (vagy rejteni) migránsokat, akiktől több pénzt lehet begyűjteni, mint amennyit az orgazdák fizetnek egy-egy ellopott autóért.

Hogyan védje meg az autóját?

Múlt kedden elloptak egy Mercedes-Benz E43 AMG-t Budáról, Vezda szerint azzal az adatlopásos módszerrel, amiről már tavaly beszélt a lapnak, de akkor még azt kérte, ne írják le, miként működik. A Nyugat-Európában korábban már elterjedt módszer tavaly ért el hozzánk, akkor még csak a profik használták, a NAKE-elnök pedig nem akart ötletet adni a b-kategóriás próbálkozóknak.



Jelblokkolás, a régi trükk

Mint mondja, a várakozásának megfelelően mára elterjedt itthon az elvileg pofonegyszerű trükk. Ezzel a kulcshasználat nélkül nyíló autók közül azokat lehet elvinni, amelyeknél (jellemzően családi házak udvarán állva) az elvileg zárt, magára hagyott jármű közel áll a kulcsához (ami mondjuk egy házon belül, az előszoba szekrényén pihen éjszaka). Az autó parkol a háznál, a tulaja alszik, a tolvaj pedig – az épületen kívül természetesen – minél közelebb húzódva a kulcshoz, felerősíti annak folyamatosan adó jelét, amit egy jelerősítővel „elkap”, és máris nyitja az autót, anélkül, hogy az eredeti kulcs az előszobában akárcsak egy millimétert is mozdult volna.

Amennyire ötletes a zsiványok módszere, olyannyira könnyű megakadályozni. Igen, elég néhány rétegnyi ezüstpapírba csavarni a kulcsot, onnantól nem „sugároz” házon kívülre jeleket. Célszerű az előszoba szekrényén egy fedéllel rendelkező kis dobozkát minimum 4-5 rétegnyi ezüstpapírral kibélelni, és abba bedugni alkalmanként a kocsi kulcsát. Elegánsabb, mint minden nap becsavargatni, akár a gyerek zsemléjét.