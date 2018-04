Anyaország :: 2018. április 23. 20:03 ::

Cigányszaporító Balog távozik a rejtett erőforrások éléről, de nem kell félteni: a Fidesz pártalapítványát fogja egyengetni

Balog Zoltán a kormánymédia egyik faliújságában, az Origóban jelentette be, hogy távozik az Emberi Erőforrások Minisztériumából. A rejtett erőforrások minisztere elmondta, miért, és azt is, hol folytatja: a Polgári Magyarországért Alapítvány élén.

Balog azt mondja, ő javasolt változtatásokat a tárcánál Orbánnak, de a miniszterelnök azokat nem fogadta el, majd: "felajánlotta, hogy válasszak. Vagy ebben a formában folytathatom a munkát, vagy van számomra más ajánlata is".

Én az elmúlt hat évben beletettem a minisztériumi munkába, amit tudok, így ezt nem akarom folytatni

- mondta az Emmi-vezető, aki így a másik opciót választotta: a Polgári Magyarországért Alapítványt, a Fidesz pártalapítványát fogja egyengetni. Erről azt mondja:

Formálisan most is én állok a szervezet élén, de a napi kormányzati feladatok nem tették lehetővé azt, hogy az alapítványban is teljes értékű munkát végezzek. Erre a lehetőségre igent fogok mondani.

Balog emellett arról is beszél, hogy "most is kis kormány lesz, vagyis a miniszterek száma várhatóan nem fog változni". Az utódlásról pedig a következőképpen nyilatkozott:

három nevet kért tőlem a miniszterelnök, ezek közül fog választani.

Balog Zoltán 2012-ben váltotta Réthelyi Miklóst, akinek lemondását, és egyben Balog miniszterségét Kazahsztán fővárosában, Asztanában jelentette be Szijjártó Péter, aki akkor a miniszterelnök szóvivője volt. A református lelkész végzettségű Balog a Fidesz befolyásos politikusainak egyike, aki egyike azon kevés fideszes politikusoknak, akik emberileg közel álltak Orbán Viktorhoz.

Balog pedig 1990 óta közel áll a Fideszhez, az első Orbán-kormány idején, 1998-tól a kormányfő egyházügyi főtanácsadója volt. Ezt követően 2003 óta vezeti a Fidesz a pártalapítványát, a Polgári Magyarországért Alapítványt. Balog 2009-től elnöke a Magyar Polgári Együttműködés Egyesületnek is, amely rendszeresen szervezte Orbán évértékelő beszédeit.

Balog akkor vált országosan ismertté, amikor a 2006. őszi Gyurcsány-ellenes felkelés után az országgyűlés emberi jogi bizottságának elnökeként egyre többet szerepelt a sajtóban. A kormány 2010. májusi megalakulásakor a KIM társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára lett, majd 2012-től az Emmi vezetője.

Egy másik, vélhetően szintén távozó miniszterével is tárgyalt Orbán Viktor. Az atv.hu információi szerint a miniszterelnök Lázár Jánossal délután beszélgetett, de részletek nem szivárogtak ki, valószínűleg lesz még egy találkozó.

(Index - Origó - ATV nyomán)