Gulyásleves miatt hagyta kis híján a fogát Budapesten 11 izraeli turista - kezdetben antiszemita cselekményre gyanakodtak

Budapesten egy jó nevű, magyaros ételeiről híres étteremben három nappal ezelőtt izraeli turisták gulyáslevest fogyasztottak. Az ötnapos budapesti kirándulásra érkező turistacsoport tagja az utolsó napon, nem sokkal elutazásuk előtt ültek be a meg nem nevezett neves étterembe, s a gulyásleves elfogyasztása után mindegyikük rosszul érezte magát. Az egyik utas az izraeli sajtónak elmondta: „Két perccel az étkezés befejezése után elkezdtünk szédülni, zavart lett a látásunk, gyengeséget, túlzott fáradtságot éreztünk, fulladást, s az étteremből való távozáskor nehezen léptünk” – írja a mako.co,il izraeli hírportál.



Mentők várták a gulyáslevessel megmérgezett izraelieket a repülőtéren (fotó: ChameleonsEye, Shutterstock)

Az összesen tizenegy rosszul lett utast az izraeli EL ’ÁL Légiforgalmi Társaság személyzete már a gépen elsősegélyben részesítette, s majd miután a gép Lodban landolt, már mentőautók várták őket a Ben Gurion Nemzetközi Légikikötőben. A kórházban az orvosok először azt közölték a betegekkel, hogy ételmérgezésről, nem pedig romlott étel előidézte gyomorrontásról van szó.

Miután a budapesti izraeli nagykövetség tudomására jutott a tizenegy izraeli ételmérgezéses esete, s beszerezte a szükséges információkat, részleteket, a magyar hatóságokkal karöltve vizsgálódásba kezdett annak kiderítésére, hogy az ismert étterem dolgozói esetleg szándékosan mérgezték meg az izraeli vendégeket. Magyarán, nem történt-e súlyos antiszemita cselekmény. A gyanút csak alátámasztja, hogy több mint egy évtizede is történt ételmérgezéses eset, amikor is a gulyásleves fontos összetevőjét, a pirospaprikát nem megfelelő körülmények között tárolták. A magyar kormány akkor be is tiltotta a nemzeti fűszernek számító pirospaprika használatát, miután mérgező növény jutott a keverékbe, s attól tartottak, hogy emberek halálát idézheti elő, írja egy valóban megtörtént eset részletét, idejét és indítékait kissé összezagyválva a mako.co,il nevű izraeli hírportál.

Egy „Á.” betűvel jelzett, nevének elhallgatását kérő személy az izraeli lapnak azt is elmondta: A tömeges rosszullét után a budapesti étteremben tagadták, hogy ételmérgezésről lenne szó. „Az étterem egyik dolgozója az egyik izraeli turistának (Ripost-szintű oknyomozó újságírás… – H. J.) később azonban elismerte: az étterem tulajdonosa lezárt csomagolásban szerezte be a pirospaprikát, ám az eset után megejtett vizsgálat kiderítette, hogy a pirospaprika tévedés következtében mégis tartalmazta a maszlag (datura) nevű növényt, amely előidézte a rosszulléteket.”

A hírportál ezután az egyik „megmérgezett” utast idézve rátért a lényegre: „Remélem, hogy az étterem vállalja a felelősséget a történtekért, s jónak látja a kárpótlásunkat. Még mindig nem tértünk magunkhoz a bennünket ért trauma miatt. Az étterem kötelessége a felhasznált fűszerek minőségének az ellenőrzése, mielőtt azokat használja, s ezúttal majdnem előidézte az étkezők halálát. Tényleg csoda, hogy egyikünk sem halt meg.”, idézi az izraeli hírportál az egyik Budapesten pórul járt turistát.



A For Sale Pub magyar nevű magyar étterem (fotó: izraeli tévéadó)

Az egyik izraeli tévéadó közben közölte, hogy az izraelieket vendégül látó étterem a Budapest, V. ker. Vámház körút 2. szám alatti, patinás magyar nevű For Sale Pub.

