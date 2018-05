Így pl. Simicskó István leváltásának okait keresve felvetettem, hogy nem teljesült az az ígérete, miszerint a választásig minden honvéd megkapja az új, 2015 mintájúnak hívott egyenruháját: úgy tűnik, ezt 3 év alatt sem sikerül abszolválniuk. Ezek után higgyük el, hogy egy egész hadiipart fognak felépíteni, mikor még az öltözetet sem képesek megoldani évek alatt? Talán Orbán is belátta, hogy ez így nem hihető, így a Zrínyi 2026 haderőfejlesztési program csak azt üzeni, hogy 2026-ig (míg a honvédelmi költségvetés el nem éri a GDP 2%-át) csak fokozódni fog honvédségünk elmaradottsága. Sajnálom egyébként, hogy egyetlen honvédelmi szakpolitikus sincs az új Jobbik-frakcióban, de kész vagyok - ahogy eddig a népesedéspolitikában is tettem - e területen is akár csak háttérből segíteni a jobb útra térítendő párt munkáját - zárja sorait a tartalékos honvéd.