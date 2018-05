Anyaország :: 2018. május 6. 08:06 ::

Szegeden rájöttek, hogy semmit sem érnek a tüntetések, helyettük civil hálót hoznak létre

Még tüntettek egyet Szegeden a kormányellenes fiatalok, de jóformán csak azért, hogy felvillantsák a civil háló jövő heti elindítását. Bázisdemokrata alapon képzelik el, helyi ügyekbe akarnak beleszólni - írja a HVG.

„Dísznek jók, de nem sokat érnek” – így fejezte ki Csíkos Barna, szociológushallgató, hogy mennyire nem vezetnek egy idő után semmire a tüntetések. Az egyetemista azon a szombat esti szegedi bejelentett tüntetésen szólalt fel, amelyet pár nap alatt hoztak össze Tarnay Kristófék, és amiről nem is igazán lehetett tudni, hogy mi is a célja. Két hete azért hívták össze a kormány ellen szavazókat a városban, hogy bemelegítsenek a másnapi fővárosi demonstrációra. Itt volt Gulyás Balázs is, aki az elmúlt hetekben nemcsak Pesten, de vidéki városokban is szervezett tüntetéseket, itt is szólt néhány mondatot. Hangsúlyozta, hogy nem szabad elfordulni azoktól, akik másképpen gondolkoznak, nem kell falakat építeni.

Végül a szegedi civil háló elindítását a szegedi egyetemista, Csíkos Barna jelentette be azzal, hogy új formát kell találni az ellenzéki mozgalomnak:

A Fidesz-kétharmad megvan, itt vagyunk két és félmillióan, akik nem a Fideszre nem szavaztunk, valamint két és félmillióan egyáltalán nem szavaztak. Egyáltalán nem vagyunk képviselve. Új mozgalmat kell létrehoznunk. De mi legyen a cél? El kell hagyni a 20. századot, mert az eddig sem működött, eztán sem fog. El kell érnünk, hogy ne lehessen közmunkaprogramon keresztül zsarolni honfitársainkat, hogy ne lehessen megvenni senkinek a szavazatát tízezer forintos Erzsébet utalvánnyal. Ehhez nem elég tüntetni. Nagyon jó, hogy itt vagyunk, csak éppen nem sok haszna van.

Végül a szervezők bejelentették, hogy egy hét múlva, szombatra szerveznek egy összejövetelt, ahol már a teendőket fogják megbeszélni. Tarnay Kristóf főszervező annyit mondott még el, hogy bázisdemokrata alapon és helyi ügyek mentén szeretnének dolgozni. A szegedi civil hálóhoz a helyszínen is lehetett csatlakozni, de az interneten is van erre lehetőség folyamatosan.