Anyaország :: 2018. május 17. 18:00 ::

"Orbán Viktor és Milos Zeman Izrael legjobb barátai Európában" - Budapest mégiscsak áthelyezi a nagykövetségét Jeruzsálembe?

Az MTI nem tudósított róla, de azért megtörtént: a Palesztin Nemzeti Hatóság elítélte azokat az országokat - köztük hazánkat -, amelyek helyeselték az amerikai nagykövetség áthelyezését Jeruzsálembe. Mint ismert, Románia, Csehország, Ausztria és Magyarország megakadályozta azt, hogy francia kezdeményezésre az Európai Unió kiadjon egy nyilatkozatot, amely megállapítja: „Nyugat-Jeruzsálemnek Izrael, míg (az 1967-ben megszállt és 1980-ban bekebelezett – H. J.) Kelet-Jeruzsálemnek Izrael, illetve Palesztina fővárosának kell lennie, s a város nemzetközi státuszát pedig az izraeli-palesztin elrendezés keretében kell meghatározni.” – írja az ’Áruc 7 hírportál, a Rádió Kol Háj honlapja és a Má’áriv című lap.



Viktor és Bibi, két jó barát a bűvös kockával játszadozik Jeruzsálemben (fotó: Rádió Kol Háj)

A franciák által kezdeményezett, ám a többi között a cionisták kegyeit hajhászó magyarországi kormány által meghiúsított EU-s nyilatkozat arról is szólt volna, hogy az Európai Unió tagállamai Amerikával ellentétben nem költöztetik át nagykövetségüket Tel-Avivból a nemzetközileg vitatott státuszú Jeruzsálembe. A Palesztin Nemzeti Hatóság az említett európai országok Izrael-barát kormányainak viselkedését így kommentálta: „A négy európai ország döntése ellentétben áll az Európai Unió politikájával és a nemzetközi joggal.”



Az amerikai nagykövetség Jeruzsálem Árnoná negyedében (fotó: Jonathan Sindel)

Az ’Áruc 7 izraeli hírportál megjegyzi, hogy az Európai Unió által tervezett, az amerikai nagykövetség Jeruzsálembe történő áthelyezését elítélő „politikai nyilatkozat kiadásának legfőbb ellenzője Magyarország volt, amelynek miniszterelnöke, Orbán Viktor, aki Csehország elnökével, Milos Zemannal együtt Izrael leginkább baráti európai vezetőjének számít.”

Michael Oren, az Izraeli Miniszterelnöki Hivatal helyettes minisztere, parlamenti képviselő a tervezett, ám Budapest által is megakadályozott EU-s nyilatkozat hírére reagálva kiadott nyilatkozatában a többi között ezt írta: „Szégyellje magát az Európai Unió, amiért nyilatkozatban kívánt tiltakoznia az amerikai nagykövetségnek Jeruzsálembe történő áthelyezése miatt.” Michael Oren azonban nem csak elítélt, hanem dicsért is, így Magyarországot is: „Köszönjük Csehország, Románia és Magyarország (a sógorok valamiért kimaradtak a dicséretből – H. J..), hogy megakadályozták az Európai Unió elítélő nyilatkozatának kiadását a nagykövetség áthelyezéséről Jeruzsálembe, a környék egyetlen demokráciájának a fővárosába. A három ország (köztük Magyarország – H. J.) büszke lehet a lépésére, míg az Európai Unió szégyellje magát!”, olvasható a vezető izraeli vezető politikus nyilatkozatában.



Michael Oren, a vállveregető és a megrovó (fotó: Wikipédia)

A Rádió Kol Háj izraeli nemzeti vallásos adó honlapjának értesülése szerint a korábbi kormányzati megnyilatkozásokkal ellentétben Budapest valószínűleg mégiscsak áthelyezi a magyar nagykövetséget Tel-Avivból Jeruzsálembe. A honlap szerint a Magyarországról érkező jelzések arra utalnak, hogy a magyarországi kormány szándékában áll a nagykövetség átköltöztetése Jeruzsálembe, s ha ez valóban bekövetkezik, akkor az Amerikai Egyesült Államok, Guatemala, Paraguay és Csehország után az ötödik olyan ország lesz, amely megteszi ezt a lépést. Meg kell jegyezni, hogy Paraguay és Guatemala rövid időn belül, míg Csehország május végén költözteti át a nagykövetségét Jeruzsálembe.

A Rádió Kol Háj idézi az amerikai nagykövetség Jeruzsálemben végbement megnyitási ünnepségén megjelent Nagy Andor magyar nagykövetet is: „Mi nagyon Izrael mellett vagyunk, s ezért aztán sok bírálatban is részesülünk, ám mindezek ellenére folytatjuk az eddigi politikánkat. Gondolom, hogy emiatt nem mi lehetünk az első európai ország, amely megteszi ezt a lépést. Mindenesetre örülök, hogy eljöttem ide, Jeruzsálembe”, jelentette ki Nagy Andor magyar nagykövet.



Bibi az amerikai nagykövetség áthelyezése alkalmából tartott külügyminisztériumi fogadáson (fotó: Háárec)

Nagy Andor a Má’áriv című izraeli lapnak nyilatkozva még az amerikai nagykövetség megnyitását megelőző külügyminisztériumi fogadáson kijelente: „Részemről nagyon egyszerű volt a döntés, hogy eljöjjek ide, Jeruzsálembe, már csak azért is, mert a külügyminiszterem (Szijjártó Péter – H. J.) előtte fölhívott telefonon, és azt mondta: ’Neked mindenképpen el kell menned oda’, s íme, én itt vagyok.”

Hering József – Kuruc.info