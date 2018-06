A Szabad Nép című szennylap 1948. június 6-án adott hírt arról, mi történt Pócspetriben. A lap címoldalán Révai József, az országot irányító zsidó négyesfogat tagja, terjedelmes vezércikkben adta meg az egyházellenes kampány alaphangját:

A Pócspetrin megölt rendőr vére nemcsak a szabolcsi plébánost, hanem az esztergomi érseket is vádolja. A fekete reakció szövetkezik itt a régi rend úri híveivel, a demokrácia feudális és fasiszta ellenségeivel és közösen fogják be szekereikbe, használják fel sötét céljaikra a falu népének kulturális és politikai elmaradottságát. (Révai József: Pócspetri. Szabad Nép, 1948. június 6. 1. o.)

Révai József cikke csak elméleti alapvetés, a tények feltálalása egy ifjú munkatársra, Rákosi Mátyás egyik kedvencére hárult. Vásárhelyi Miklósról van szó, a hazai bolsevik sajtó egyik legundorítóbb alakjáról, aki a rendszerváltozás után az SZDSZ nevű pesti gettót képviselte az Országgyűlésben. Ekkor Vásárhelyi már nagy demokrata volt, igazi tekintély az említett szubkultúrában, ráadásul nagy pénzek fölött is diszponált, hiszen a Soros Alapítvány élére maga az alapítvány névadója helyezte a bolsevik toll akkor már „öregecskedő” mesterét.

Nem sűrűn szokták idézni Vásárhelyi Miklós régi írásait, nem árt tehát, ha időről-időre leltárba vesszük közírói mocorgásának férges gyümölcseit.

Vásárhelyi szerint a falu plébánosa, a később halálra, majd kegyelemből életfogytiglani fegyházra ítélt Asztalos János (aki megérte a rendszer bukását, 1995-ben hunyt el szülőfalujában) előző „állomáshelyéről” nem véletlenül távozott 1945-ben. Megtudjuk, hogy „Hajdúhadházáról fasiszta múltja miatt jobbnak látta a felszabadulás után azonnal elkotródni”. (Asztalos soha nem volt fasiszta, Vásárhelyi Miklós viszont – önéletrajzi interjúkötetében maga is bevallja – Mussolini Itáliájában tanult, s igencsak rokonszenvezett a fasizmussal egészen addig, amíg származása miatt el nem kotródott Olaszországból. Mindannyiunk nagy szerencsétlenségére Magyarországon telepedett le.)

Ma már tudjuk, Vásárhelyi meséje a Pócspetriben történtekről valóban mese. Kommunista mese, tele rágalommal, a magyarság és a kereszténység elleni gyűlölettel. Cikkét ezekkel a szavakkal zárta:

Tudjuk, az ügyben vád alá helyezetteket statáriális eljárás keretében ítélték el. 1948. június 11-én hirdetett ítéletet a bíróság. A gyilkossággal vádolt, horthysta tisztként aposztrofált Királyfalvi Miklóst és a felbujtással vádolt plébánost halálra ítélték, a többiek is súlyos ítéletet kaptak. Királyfalvit még aznap fölkötötték, Asztalos János plébános azonban kegyelmet kapott. (1956-ban szabadult Vácról, disszidált, s csak az 1990-es fordulat után tért haza.)

A pócspetri eset véres szégyenfolt a magyar demokrácia vértelen fejlődésének (sic!) történetében. A magyar nép elégtételt követel a példátlan provokációért: szigorú ítéletet elsősorban a felbujtóra és a gyilkosra, de a félrevezetett bűnösöknek is bűnhődniök kell. Elmaradottságuk, tudatlanságuk azonban parancsolóan kötelezi a demokráciát arra, hogy közoktatásunk megjavításával, az egységes demokratikus oktatási rendszer megteremtésével minél előbb vessünk véget az ország egyes részeiben még mindig uralkodó szégyenteljes szellemi elnyomásnak és kulturális elmaradottságnak.” (V.M. : Pócspetriért felelni kell! Szabad Nép 1948. június 10. 1. o.)

Micsoda cinizmus! Vásárhelyi „vértelen fejlődés”-ről beszél, miközben az ország szovjet megszállása után törvénytelen, ún. „népbírósági” eljárások keretében bitófára küldték, kivégzőosztag elé állították az ország korábbi miniszterelnökeit, minisztereit, 1947-ben kivégezték Donáth Györgyöt stb. A zsidó Vásárhelyi a magyar nép nevében követelt „elégtételt”, miközben a magyar nép színe-java Rákosit és vásárhelyikből verbuválódott csürhéjét a pokolba kívánta. A harmadik figyelemreméltó apróság Vásárhelyi szövegében a vidék elmaradottságára való hivatkozás. Igen, aki nem támogatta a kommunista törekvéseket, az ő szemükben elmaradott volt. Mint Pócspetri népe. Egy alább idézendő írás szerint szinte az egész falu az ellenzéki Demokrata Néppártra szavazott az 1947-es választáson, a kommunistákat pedig egy tucat bolond sem támogatta.



Déry Tibor

1948 júliusában egy másik jeles zsidó író is írt Pócspetriről. Déry Tiborról van szó. Június 8-án, „a gyilkosság után ötödnapra” érkezett a faluba, amely „rendőri zár alatt volt, 60-80 tagú készültség tartotta megszállva, az utcákon éjjel-nappal fegyveres járőrök, a falu határán se ki, se be, dolgozni a földekre is csak az járhatott, aki a készültség parancsnokától külön engedélyt szerzett”. (Déry Tibor: Útkaparó. Bp., 1956, 78. o.) Déry a kiválasztottak közé tartozott, őt természetesen beengedték a faluba, másfél napig kérdezősködhetett-nyomozgathatott, hogy a Párt utasításainak megfelelő riporttal szolgálja meg a belé fektetett bizalmat és a tekintélyes apanázst, amellyel a hozzá hasonló szolgalelkű, söpredék „írástudók”-at jutalmazta a hatalom. Déry hosszú írásában arra keresi a feleletet, hogyan történhetett meg az, ami történt. Szerinte „az igazi tettes nem Pócspetriben élt”. Déry látlelete egyszerű: szellemi-lelki sötétség uralja Pócspetrit.