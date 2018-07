Anyaország :: 2018. július 9. 10:08 ::

Veronai tragédia: el sem indulhatott volna a busz, olyan szabálytalanságok álltak fenn

A legújabb vizsgálatok szerint elképesztő szabálytalanságok előzték meg a veronai busztragédiát: a jármű el sem indulhatott volna. Ha a hatóságok nem lépnek, több áldozat hozzátartozója tesz feljelentést – írja a Blikk.

Mint az ismert, tavaly januárban a Szinyei Merse Pál budapesti gimnázium több tanulója és kísérője veszítette életét a balesetben. Bár Olaszországban a vádlottak padjára kerülnek a baleset lehetséges felelősei – öt olasz mérnök és a magyar buszvezető –, az itthoni hatóságok mégsem indítottak eddig hivatalból eljárást a buszt üzemeltető cég ellen. Krizsány László, aki egyetlen lányát, Flórát (†15) veszítette el, nemrégiben hivatalosan is kézhez kapta az igazságügyi szakértői véleményeket. Megdöbbent az eredmény hallatán.

– Egy szülő sem úgy engedi el a gyerekét iskolai kirándulásra, hogy a busz alá fekve nézegeti, rendben van-e minden. Felszállni sem engedtük volna őket, ha tudjuk, hogy „ketyegő bombán” ülnek! Az már biztos, hogy a busz sofőrje és a fuvarozó cég vezetője mindenről tudott – kezdte a gyászoló édesapa.

– Megkaptuk a vegyész műszaki igazságügyi szakvéleményt, ami hátborzongató tényeket tárt fel: semmilyen előírást, szabályozást nem is akartak betartani. Már az autóbusz honosítási vizsgájánál is kozmetikázták, meghamisították az adatokat, hogy a jármű külföldi utakra is mehessen. Egy szerelő azt vallotta, hogy hosszú ideje folyt az illegális üzemanyagtartályok beépítése.

„Úgy nyolc évvel ezelőtt kezdtem el ennél a cégnél póttartályokat beépíteni… A tartályt én úgy vettem át, hogy az már be volt szerelve a busz csomagterébe, a merevítő oszlopokhoz lett rögzítve spaniferrel” – idézett az iratból László. Másfél éve a buszos cég vezetője, Czakó Tibor még tagadta, hogy bármiféle pót-üzemanyagtartály lett volna a buszon.

– A szakértő szerint a szerelésnél több alkatrész alkalmatlan volt, a töltőnyílást például a csomagtérben helyezték el. A legelképesztőbb talán mégis az, hogy a póttartályt közönséges spaniferrel rögzítették – mondta László, aki hiszi, ha még nem is ezek a tragédia kiváltó okai, talán kevesebb fiatal halt volna meg, ha a busz tökéletes műszaki állapotú.

Az áldozatok rokonai nem értik, hogy a busz üzemeltetője hogyan szállíthat továbbra is utasokat.

– Ha az ügyészség vagy más hatóság a nyomozati anyag alapján nem tesz feljelentést a cég ellen, akkor mi tesszük meg a gyermekeinkért – ígéri az édesapa.