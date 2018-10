Anyaország, Videók :: 2018. október 16. 10:16 ::

Szabó Balázs: több száz jobbikos kaphatott százezreket, hogy támogatásként befizessék a pártkasszába

Csalás gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a Legfőbb Ügyészségen Szekszárd jobbikos önkormányzati képviselője. Szabó Balázs szerint több jobbikos képviselő és ismerőseik kaptak készpénzben a párt vezető tisztségviselőitől 300 és 400 ezer forint körüli összegeket azért, hogy azt fizessék be a pártkasszába. A jobbikos politikus azt mondta: azt nem tudja, hogy a pénz honnan, kitől érkezett, de azt feltételezi, hogy ez valamilyen illegális forrás lehet. Alább folytatódik a HírTV összeállítása.

A Jobbik zűrös pénzügyeiről beszélt az N1TV távozó főszerkesztője is augusztus elején. Kisberk Szabolcs a Hír TV-nek adott interjúban azt mondta: az országgyűlési választások előtt feltűnt neki, hogy tízmilliós nagyságrendű készpénzforgalom volt a Jobbiknál.

„Feltűnően magas volt a készpénzforgalom a Jobbik háza táján 2017 őszétől egészen a választásokig” – mondta a volt főszerkesztő.

Zavaros pénzügyeivel a kampányban többször is címlapra került a Jobbik. Az Origó olyan fotókat közölt, amelyen Szabó Gábor pártigazgató látható egy táskával a kezében, ahogy távozik Simicska Lajos irodájából. Volner János, az Echo Tv Mérleg című műsorában vasárnap azt mondta, Szabó Gábor titkolta a táska tartalmát.

– Nem kérdezték meg azokat az illetékeseket, hogy „Gábor! Mi volt abban a táskában?!”

– Hogyne kérdeztük volna meg, Csak nem mondták el – mondta Volner.

A Legfőbb Ügyészségre sétált be hétfőn a Jobbik volt szekszárdi önkormányzati képviselője. Szabó Balázs csalás gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellent tett feljelentést. Azt állítja, hogy a kampányban több jobbikos képviselő és ismerősei kaptak készpénzt a párt igazgatójától, 300 és 400 ezer forint körüli összeget kellett befizetniük a pártkasszába.

„Egy szekszárdi kávéházban kaptam 350 ezer forintot, hogy a személyi igazolványommal a postán fizessem be, támogatás címszó alatt. Több ilyen kérést is kaptam, de miután nem kaptam választ arról, hogy ezek a pénzek honnan erednek, kitől, és milyen céllal érkeznek a Jobbikhoz, ezért ennek nem tettem eleget. Több esetről tudok, akár több száz befizető is lehetett” – mondta Szabó Balázs.

Frissítés: "az elkövetkezendő napokban több jelentkező is lesz, aki alá fogja támasztani az én igazamat"

Szabó Balázs szerint a Jobbik vezetése elárulta a nemzeti radikálisokat, ezért is száll harcba ellenük.

Azt is elmondta, megdöbbentő, hogy milyen mennyiségű pénz állt rendelkezésre a kampányban. Szerinte ez Simicska pénze lehetett.

A politikus úgy látja, a Jobbik jelenleg egy hitevesztett párt, melynek nincs létjogosultsága Magyarországon.