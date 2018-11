Anyaország :: 2018. november 24. 21:13 ::

Politico: a magyar hírszerzés besegített Gruevszki menekülésében

A magyar hírszerzés is részt vett a hazájában börtönbüntetésre ítélt volt macedón miniszterelnök, Nikola Gruevszki elmenekülésének lebonyolításában - írja a Politico. A lapnak két, "az ügyet jól ismerő" forrás nyilatkozott, ám a Politico nem fedi fel kilétüket, így azt sem tudni, honnan származnak, illetve mennyire megalapozottak az információik.

A korrupcióért elítélt volt miniszterelnök néhány nappal azután, hogy meg kellett volna kezdenie börtönbüntetését, Magyarországon tűnt fel, nem sokkal később pedig menedékjogot is kapott az országban. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ugyan a hét elején elismerte, hogy magyar diplomatáknak is közük volt Gruevszki szökéséhez, de azt mindvégig tagadta a kormány, hogy a hírszerzés is segített volna a macedón politikusnak.

(HVG)