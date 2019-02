Anyaország :: 2019. február 19. 09:57 ::

Listát a kézbe: Kubatovot küldte a szerencsétlenkedő szegediekre a Fidesz

A Fidesz nagyágyút küldött a szegedi harctérre. Kubatov Gábor pártigazgató-alelnöknek személyesen kellett kézbe vennie a helyi pártszervezet ügyeit, miután a szegediek a korábbi ígéreteik ellenére képtelenek voltak előrukkolni egy ősszel Botka László ellen eséllyel bevethető polgármesterjelölttel - írja a 24.hu.



Kép: Szigetváry Zsolt – Mohai Balázs / MTI

Arról már hosszabb ideje hallani lehetett, hogy Kubatov stábja bekapcsolódott a városi Fidesz újjászervezésébe és felpörgetésébe. Sokan a Budapestről leküldött tanácsadócsapat tevékenységének tulajdonították a szegedi pártelnök lecserélését is, de a jelek szerint a távirányításos pártszervezés nem érte el a kívánt eredményt.

A 24.hu információja szerint Kubatov mintegy három hónapja jár rendszeresen Szegedre. Hetente egyszer, szombatonként Kubatov irányítja a városi Fidesz stábülését, ahol a 6-8 legfontosabb helyi pártembernek kell beszámolnia az aktuális feladatok elvégzéséről.

Sok jel mutat arra, hogy az Orbán Viktor vezette kormánypárt kiemelt célként tűzte ki maga elé az utolsó ellenzéki vezetésű nagyváros bevételét az októberi önkormányzati választáson.

A várost 2002 óta irányító Botka megbuktatására már tavaly nagy erőket és nagy összegeket csoportosítottak a városba. A helyi Fidesz-média szervezésére külön csapat érkezett Budapestről, amelyben többek között Kobza Miklós, Orbán korábbi fotósa és az MTVA volt sajtófőnöke kapott bizonyítási lehetőséget.

A szegedi Fidesz-kommandó számára azonban komoly kihívást jelent, hogy a Botka-ellenes kampány egyelőre szinte kizárólag a Szeviép-ügyben elhangzott vádak ismételgetéséből áll. A szegedi építőcég csődjével kapcsolatban a magyar politika egyedülálló kalandora, a korábban az MSZP-ben és a DK-ban is megforduló Szabó Bálint dobott be olyan állításokat, amelyekkel az egész ügyet megpróbálta Botka és a szocialisták nyakába varrni. A Szabó állításaira építő kormánymédia azonban időközben többször megbukott a bíróságon, mert nem tudta igazolni a vádak valóságtartalmát. Mostanra ráadásul az eddig sztárolt Szabó Bálint is összeveszett a helyi Fidesszel. A konfliktus súlyosságát jelzi, hogy az Origón jelentették be, hogy Szabót éppen a Botka ellen használt Szeviép-ügyben végzett tevékenysége miatt feljelentették a Nemzeti Nyomozó Irodánál, azért, mert mindent szabálytalanul csinált, és mert 10 százalékos sikerdíjat tett zsebre a csődben kifizetetlenül maradt vállalkozónak juttatott állami kártérítésből.

Nagy kihívás a megfelelő fideszes induló megtalálása. Botka az elmúlt négy önkormányzati választáson egyaránt 50 százalék feletti eredményt ért el a polgármester-választáson, noha a 2002-es, MSZP-s tarolással végződő voksolást kivéve mindannyiszor egy országosan vert helyzetben lévő párt jelöltjeként indult (2006-ban az önkormányzati választás két héttel követte az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülését és a tévészékház ostromát, 2010-ben és 2014-ben pedig a Fidesz már szinte mindent vitt az önkormányzati választáson). Árulkodó az is, hogy a négy helyhatósági választáson négy különböző jobboldali jelölt próbálkozott Botka ellen, egyformán sikertelenül.

B. Nagy László. a korábbi szegedi pártelnök tavaly nyáron a Magyar Időkben még optimista nyilatkozatot tett: azt jelentette be, hogy fél éven belül meglesz a 2019-es polgármesterjelölt. Nem lett meg, sőt B. Nagyot is leváltották. 2018 novemberében Bartók Csaba korábbi válogatott kézilabdázó lett a szegedi Fidesz elnöke, de miközben a már említett Szabó Bálint is egyértelműsítette, hogy ősszel független polgármester-jelöltként beszáll a versenybe, a Fidesz azzal állt elő, hogy csak a május végi EP-választás után teszi közzé, ki lesz Botka kihívója. Némi reményt az adhat a kormányoldalnak, hogy Botka csúnyán belebukott 2017 őszén a miniszterelnök-jelölti kísérletébe, azóta az országos nyilvánosságból teljesen eltűnt, viszonya igencsak megromlott az MSZP vezetőivel is – mindezt persze úgy is lehet fordítani, és Botka nyilván ezt teszi majd, hogy neki már csak a város a fontos.

A fideszes jelölt kiválasztásába sokan szeretnének beleszólni. Lázár Jánosnak, a Miniszterelnökség korábbi vezetőjének hódmezővásárhelyi potentátként sem mindegy, ki kerül helyzetbe a szomszéd várban. Lázárt tavaly egy ideig Szegeden is lehetséges opcióként emlegették a jelöltállítási kavalkádban, de ez hamar lekerült a napirendről, és az sem kizárt, hogy a hírt megszellőztető kormánypárti Figyelőt, amely a Lázárral közismerten rossz viszonyt ápoló Schmidt Mária lapja volt a közelmúltig, sem feltétlenül a jó szándék vezette, amikor azt állította: Lázár bejelentkezett a posztra. Lázár környezetében viszont most is azt hangoztatják, hogy a miniszterelnök nemcsak a hódmezővásárhelyi, hanem a szegedi ügyekben is kikéri volt minisztere véleményét.

De ott van Kiss-Rigó László, a stadionépítést menedzselő szegedi püspök, aki a sajtó szerint tavaly két jelöltet is pártfogásába vett. És szóba jött a jelenlegi Fidesz-elnök, Bartók Csaba indítása is, de ő sem dicsekedhet repülőrajttal politikusi karrierjében, hiszen a tavaly áprilisi országgyűlési választáson egyszer már megmérette magát a Fidesz színeiben a Csongrád megyei első egyéni választókerületben, azonban nem ő, hanem az MSZP jelöltje, Botka korábbi kabinetfőnöke Szabó Sándor nyert.