Toroczkai: ha a pénz motiválna, nem utasítottam volna vissza 2017-ben az EP-képviselőséget

Nem Brüsszelbe, hanem Budapestre kellene költöznöm egy sikeres európai parlamenti választás után. Ásotthalomról, főállású polgármesterként lényegesen nehezebb egy országos pártot vezetnem, mint EP-képviselőként - ezt talán sokan nem tudják.

A parlamenti képviselettel rendelkező pártelnökök általában országgyűlési képviselők is egyúttal, és ez semmivel sem kevesebb munka, mint az EP-képviselőség, nem beszélve arról, hogy 2022 előtt is lenne lehetőségem, nem csupán az európai, de a magyar parlamentben is felszólalnom, lényegesen nőne a súlya annak, amit teszek, bővülne a fegyvertáram is.

Aki azt hiszi, hogy engem a pénz motivál, az nagyon nem ismer engem. Ha az lett volna a legfontosabb, akkor 2010-ben nem álltam volna félre, vagy akkor 2017 decemberében nem utasítottam volna vissza az alelnökségről való lemondásomért cserébe a Vona Gábor által felajánlott EP-képviselőséget, és nem mondtam volna le újra a parlamenti mandátum lehetőségéről 2018 tavaszán, a Jobbik alelnökeként.

Aki azt hiszi, hogy én ugyanúgy melegedni járnék ki az Európai Parlamentbe, mint a többi politikus, odaköltöznék, és nem vezetném tovább a Mi Hazánkat, az ugyancsak nem ismer engem.

Azért szeretnék kimenni, mert nekem van vízióm és van tervem is. Az első beszédemmel ízekre tépném ezeket a langyos, korrupt, alkoholfüggő, lelki beteg, degenerált politikusokat, és a képükbe ordítanám, hogy most úgy akarják egész Európát - és benne a kiürülő hazánkat - végképp eltörölni, ahogy annak idején, a szellemi elődeik a trianoni diktátummal szerették volna Magyarországot megsemmisíteni. Ezt kell megakadályozni, van tehát feladat bőven. Homokszem lennék a gépezetben.

De ezt majd a választópolgárok eldöntik. No, és a Sors, amelynek furcsa játékaként 2006-ban Budapesten, vagy éppen 2015-ben a magyar-szerb határon is az események epicentrumába kerültem. Nem görcsölök tehát, teljes lelki nyugalommal várom, hogy kiderüljön, hogy hol van a Mi Hazánk vezetése mellett még dolgom: a gyarmatosító birodalom szívében vagy Ásotthalmon?

Mindig ott vagyok, ahol lennem kell.

