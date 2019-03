Anyaország :: 2019. március 7. 12:15 ::

Egy politikus volt a délvidéki bérgyilkos következő célpontja - de nem a mi "elitünket" ritkította volna

Újabb gyilkosságra készülhetett az elfogása előtt "D." (azaz Dér, de a bérgyilkosoknak is vannak jogaik - a szerk.) Csaba, akire már szinte fél Európa vadászott - írja a Blikk.



A délvidéki férfi az Alo szerb lap információi szerint nem is akárkivel akart végezni, célpontja egy szerb politikus volt. A portál szerint a célszemély likvidálásával egy másik politikus bízta meg a férfit, a sikeres akcióért pedig 50 ezer eurót, azaz közel 16 millió forintot ajánlott.

Csak erősíti ezt a feltételezést, hogy a cseh rendőrök fegyvereket, hangtompítót, hamis iratokat és egy parókát találtak Dérnél, amikor rajtaütöttek egy háromcsillagos prágai szállodában. Az nem derült ki, honnan kapott fülest a hatóság. A bérgyilkost egyszer már feldobták a társai, s elképzelhető, hogy most is ugyanez történt.

Az, hogy a férfit hol állítják bíróság elé, egyelőre nyitott kérdés, ugyanis több országnak, köztük Magyarországnak is akad "rendezetlen ügye" vele.

Nálunk egy tavaly szeptemberi gyilkosság miatt akarják felelősségre vonni: valószínűleg ő végezhetett a XV. kerületi Pólus Center mögött V. László vállalkozóval. A helyszínre gyilkos és áldozata külön autóval érkezett. A gyanú szerint Dér térdre kényszerítette, majd fejbe lőtte a férfit.

Szerbiában egy januári, kivégzésszerű gyilkosság miatt akarják meghallgatni. Akkor Belgrádban a nyílt utcán lőtte fejbe Nebojsa Markovicsot annak autója mellett. Az esetet egy térfigyelő kamera is megörökítette.



Januárban Belgrádban a nyílt utcán húzta meg a ravaszt

A Dér Csaba utáni hajszába időközben beszállt a holland rendőrség is. Ők azután tűztek ki több tízezer eurós vérdíjat a férfi fejére, hogy egy DNS-vizsgálat igazolta: ő lőtt le tavaly júliusban egy horvát maffiózót Amszterdam egyik éttermében. Ezt az esetet is felvette egy kamera. Dér úgy sétált be az étterembe, mint egy turista, majd elsütötte hangtompítós fegyverét és távozott.

Az, hogy végül kinek adják ki Dér Csabát, még rejtély. Hollandiában 25, Szerbiában 40 év börtön várna rá, nálunk életfogytiglanira is ítélhetik.

Dér hosszú éveket töltött már börtönben. Akkor is emberölés miatt csukták le. Drogvitába keveredett, a konfliktust lövöldözés követte, ellenlábasa pedig életét vesztette a tűzharcban. Dért emberölés miatt ítélték el, a börtönből azonban kedvezménnyel szabadulhatott, az iratok tanúsága szerint jó magaviselete miatt.

