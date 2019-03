Extra :: 2019. március 2. 14:25 ::

Egy prágai szállodában fogták el a több országban is körözött délvidéki bérgyilkost

Egy prágai szállodában sikerült elfogni Dér Csabát, a több országban is körözött szerbiai magyar bérgyilkost - írja a gazdanépbe egy mondatban kétszer is belerúgó HVG. Egyrészt a Délvidéket szerbiázva, másrészt a bűnöző származását gondosan kiemelve, nyomatékosítva teljes nevének közlésével, hisz a gazembereknek csak akkor vannak jogaik, ha nem lehet velük vádolni a magyart. Reméljük, hogy a jövőben a cigánybűnözők származásának megnevezésével is hasonlóan bátrak lesznek a zsidó lapok.



Ilyenkor nem "Čaba Der" az elkövető A cseh rendőrség március elsején éjszaka ütött rajta a férfira. A magyar nyomozó hatóság már felvette a kapcsolatot a cseh társszervekkel – írta honlapján a rendőrség. A cseh rendőrség március elsején éjszaka ütött rajta a férfira. A magyar nyomozó hatóság már felvette a kapcsolatot a cseh társszervekkel – írta honlapján a rendőrség.

A Ripost információi szerint a férfit az Amadeus Hotelban sikerült elkapnia a cseh hatóságoknak.

A magyar rendőrség azért adott ki európai és nemzetközi elfogató parancsot a férfi ellen, mert a gyanú szerint Rákospalotán a Szilas-pataknál megölt egy sikeres építési vállalkozót. D. Csaba azonban nemcsak Magyarországon, hanem Hollandiában és Szerbiában is gyilkolt.

A szerb rendőrség szerint a bérgyilkos eddigi utolsó áldozata az ismert kábítószercsempész, Alekszandar Sarac sógora, a 37 éves Nebojsa Markovics volt. A szerb rendőrség, amely átfogó hajszát indított Dér ellen, azt gyanítja, hogy több, egyelőre megoldatlan gyilkosság is fűződik a nevéhez, többek között ő ölhette meg az 57 éves ügyvédet, Misa Ognjanovicsot is.

Azóta kiderült, hogy a holland rendőrség is őt gyanúsítja egy tavaly nyári amszterdami gyilkosság miatt. Dér egy étteremben gyilkolhatott, amikor lövöldözés alakult ki közte és egy 62 éves büntetett előéletű férfi között – a horvát állampolgárságú áldozat a horvát maffia embere volt, a kórházban halt bele sérüléseibe.

(HVG - Police nyomán)