A Jobbikot korábban támogatók személyes adatai és aláírásai is felkerültek a Jobbik európai parlamenti (EP-) választási aláírásgyűjtő íveire, de az érintettek tudta nélkül – tudta meg a Magyar Nemzet. Információik szerint több, korábban a Jobbikkal szimpatizáló személy azzal a megkereséssel fordult a Nemzeti Választási Irodához (NVI), hogy kikérjék, adataik mely pártok ajánlásai között szerepelnek.

Az iroda válaszaiból kiderült, nevük, címük, személyi azonosítójuk, sőt aláírásuk is úgy került a Jobbik ajánlóíveire, hogy ők azt nem írták alá. Vagyis a Jobbik az EP-választási aláírásgyűjtése kapcsán oly módon hamisíthatta az íveken szereplő adatokat, hogy nem létező, illetve közvetlen hozzájárulást nem adó személyek is szerepelhetnek a vonatkozó listán.

Tudvalevő, minden állampolgárnak lehetősége van arra, hogy adatai megadásával elektronikus úton kikérje a választási irodától, hogy mely párt(ok) ajánlóívén szerepel a neve.

Mindez addig tehető meg, amíg az NVI meg nem semmisíti az íveket. Ezzel a közérdekű adatigényléssel többen is éltek, s megdöbbenve tapasztalták, hogy – dacára annak, hogy már nem szimpatizálnak a Jobbikkal – szerepelnek a párt EP-választási ajánlásait rögzítő ívek egyikén.

Ez történt Bertók Mártonnal is, aki a Magyar Nemzetnek elmondta, 2018-ban szakított végleg a Jobbikkal, annak balra tolódása miatt, de korábban számtalanszor támogatta a pártot különböző aláírási ívek kitöltésével.

– Kikértem a választási irodától, mely pártokat támogattam, és válaszukból megdöbbenve értesültem, hogy a Jobbikot is, noha ez egyáltalán nem történt meg – állította a Csongrád megyei fiatalember, aki a lap információi szerint csak egyike azoknak, akiknek személyes adataival a Jobbik visszaélhetett.

A személyes adattal visszaélés vétsége mellett az adatgyűjtési tevékenység hamis közokirat készítését eredményezheti, ami alapesetben három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Az adatok kikérésének hátterében az állhat, hogy a Jobbik idén alig 48 óra alatt gyűjtött össze több mint húszezer aláírást, ami a pártot jól ismerők szerint példa nélküli teljesítmény.

Az érintettek gyanúját erősíthette, hogy 2014-ben, a legutóbbi EP-választást megelőzően a párt 11 nappal később, április 18-án adott le mintegy 38 ezer aláírást a szervezetnek, a párt listáját pedig 2014. április 19-én vették nyilvántartásba. (Az NVI 2014-ben április 7-én, hétfőn közölte: az európai parlamenti választásra bejelentkezett pártok ettől kezdve gyűjthetik az ajánlásokat – MN szerk.) Ráadásul akkor a Jobbik csak április 16-án mutatta be EP-jelöltjeit.

A fentiek tükrében különösen érdekes, hogy idén, az ívek leadásakor Jakab Péter, a párt szóvivője reményét fejezte ki, hogy a Fidesz „az ajánlások gyűjtésénél nem csalt”.

Négy éve Szabó Gábor pártigazgató a távirati irodát még arról tájékoztatta, „a Jobbik ezúttal is közvetlen kapcsolaton alapuló módszereket, például házról házra járást és standolást választott politikai üzeneteinek eljuttatásához”.

A lap megkereste az NVI-t is, ahol közölték, az EP-választás kapcsán eddig mintegy 2100 megkeresés érkezett az irodához, amelyekben a beadványozók arról érdeklődtek, hogy mely pártok ajánlóívein szerepel a nevük.

A választópolgár a kézhez kapott tájékoztatás alapján az illetékes nyomozó hatóságnál tehet feljelentést, ha az adott párt ajánlóívét nem írta alá, ennek alapján büntetőeljárás keretében vizsgálják ki a jogszabálysértést – tájékoztatott a hivatal, hozzátéve, az ajánlóíveket a szavazást követő kilencvenedik nap utáni munkanapon kell megsemmisíteni, de ez természetesen nem érinti azokat az ajánlóíveket, amelyeket a nyomozó hatóság az eljárás során lefoglalt.

Megkérdezték Szabó Gábort, a Jobbik pártigazgatóját is, előfordulhatott-e, hogy ajánlóíveikre olyan személyek adatai, aláírása került, akik most nem támogatták a Jobbikot.

A politikus úgy válaszolt: nincs tudomásuk arról, hogy ilyen eset náluk megtörtént volna, s mindez csak úgy fordulhatott volna elő, ha valaki a gyűjtőiknél a sajátja helyett más személy adatait adta meg, és írta alá helyette a dokumentumot.

Mint írta, minden más párthoz hasonlóan a jobbikos gyűjtők sem rendelkeznek olyan hatósági jogosítvánnyal, hogy hitelt érdemlően ellenőrizni tudnák az aláírók személyazonosságát, és kiszűrjék a rossz szándékkal jelentkezőket.

– Ha a saját gyűjtőnkkel kapcsolatban merülne fel olyan gyanú, hogy akár egyetlenegy választópolgár adataival is visszaélt volna, akkor azonnal etikai eljárás indulna ellene, s ha bebizonyosodna a bűnössége, akkor az illetőt kizárnák a pártból, ugyanis a Jobbik teljes mértékben elkötelezett a választások tisztaságának megőrzése mellett – állította Szabó Gábor.

Nem rossz szöveg a pártigazgatótól, de - minimális önfényezéssel - tegyük hozzá, hogy a választás tisztaságának megőrzése leginkább azoknak köszönhető, akiknek a közreműködésével sikerült feltárni a csalásokat - közéjük tartozik az ajánlásokkal csaló pártok lebuktatására felhívó portálunk is.

Novák Előd: a szervezett politikusbűnözés nem maradhat következmények nélkül

Választási csalást tártunk fel: a Jobbik által leadott ajánlóívekre több olyan személy adatait vezették fel a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint, akik most valójában kizárólag a Mi Hazánk Mozgalmat támogatták, a korábbi években viszont aláírtak valamit a Jobbiknak, így adataikat törvénytelenül rögzíthette az egykori jobboldali párt. Választás rendje elleni bűncselekmény miatt teszek ma feljelentést az intézményesült politikusbűnözés miatt a Mi Hazánk egyik tagjával karöltve, aki a mozgalmunk által közzétett formalevélre az NVI-től azt a választ kapta, hogy az ő adatai is szerepelnek a Jobbik ajánlói közt, noha már régen megszakította a kapcsolatot a balliberális oldalra átállt Jobbikkal, s természetesen nem támogatta őket aláírásával.

Feltűnően gyorsan adta le most a Jobbik az ajánlásait: 2 napra sem volt szükségük, míg a legutóbbi EP-választáson, a Jobbik morzsolódása és pártszakadása előtt, a párt fénykorában 11 nap kellett ugyanehhez. Ez a gátlástalan csalás, a szervezett politikusbűnözés nem maradhat következmények nélkül, ezért a Mi Hazánk Mozgalom kampányfőnökeként formalevelet készítettem az egykori jobbikosok számára, hogy egy e-mailben kérjék ki a választási irodától, mely párt(ok) ajánlóívén szerepel most a nevük. A napokban még elküldhetik a választók ezt

Tíz éve három csaló pártot is sikerült kizáratnom a választásból hasonló ajánláshamisítás miatt - https://index.hu/belfold/hamisced22/ -, a Mi Hazánk pedig ugyanúgy elkötelezett a választások tisztasága iránt. Elfogadhatatlan, hogy a már rendelkezésünkre álló bizonyítékok szerint több olyan egykori jobbikos adatait is ráhamisították a Jobbik ajánlóíveire, akik ma már valójában a Mi Hazánkat támogatják, illetve akár halottak. Ezért a rendőrségnek le is kell foglalnia az érintett íveket, melyek alján ott szerepel a felelős gyűjtő neve és aláírása. A Mi Hazánk leleplezte ezt a szervezett politikusbűnözést, de irányítóinak felelősségre vonása a hatóságok feladata.