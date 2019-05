Anyaország :: 2019. május 8. 17:06 ::

Sajtótájékoztatóval egybekötött kitoloncolást terveztek mára, de nem jött össze

A magyar hatóságok sikertelenül próbáltak visszatoloncolni hazájukba három afgán családot kedden, pedig a kormány sajtótájékoztatót is hirdetett a röszkei tranzitzónához ez ügyben – derül ki a BBC tudósításából. A kormányzati eseményt lefújták, miután az intézkedés meghiúsult.



Fotók: BBC

Összesen 16 személyről van szó, akiknek menedékkérelmét a magyar hatóságok nem vizsgálták érdemben, arra hivatkozva utasították el, hogy biztonságos országon, Szerbián keresztül érkeztek. A családoknak a Magyar Helsinki Bizottság nyújt jogi segítséget, amelynek munkatársa, Léderer András azt mondta, az Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB) fordulnak.

Az egyik család kitoloncolását épp az EJEB ideiglenes intézkedése akadályozta meg. Az egyedülálló anya, aki négy gyermekével érkezett, a BBC-nek elmondta, hogy legálisan érkeztek Magyarországra, de őrizetben tartják őket, és közölték velük, hogy vissza kell menniük Szerbiába vagy Afganisztánba. Állítása szerint Szerbia nem fogadja őket, és azt is elmondta: 17 éves fia két hónapja szívműtéten esett át.

A másik családban a háromgyermekes, várandós anya elájult, amikor megérkeztek a rendőrök, hogy elvigyék őket. Mentővel kórházba szállították, férje és a három gyermek a tranzitzónában maradhatott. Végül szerdán korán reggel Szerbiába távoztak.

A harmadik, négygyermekes család már korábban eldöntötte, hogy Szerbiába mennek Afganisztán helyett. Éjszaka vitték őket a kerítéshez, egy kapun keresztül küldték ki őket az ENSZ menekültügyi főbiztosságának képviselői, valamint újságírók jelenlétében.

A menedékkérők a BBC-nek azt mondták, kérelmük elutasítása után megtagadták tőlük az ételt és az orvosi ellátást. Bár ennek valóságtartalmát a tranzitzóna zártsága miatt nem lehet ellenőrizni, az ENSZ Emberi Jogi Főbiztossága a múlt héten ugyanilyen esetekről számolt be.

Korábban több európai ország, így Németország és Svédország is visszatoloncolt elutasított menedékkérőket Afganisztánba, de "jogvédő" szervezetek ez ellen is tiltakoztak. A Magyarországon menedéket kérők esete abban különbözik a BBC szerint, hogy két évet kellett várniuk Szerbiában, hazánk ugyanis csak két menedékkérelmet fogad be naponta.

A BBC megkeresésére egyébként sem a magyar belügyminisztérium, sem a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal nem reagált - írja a 24.hu.