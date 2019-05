Anyaország :: 2019. május 26. 10:17 ::

Jó pozíciókban melegedik a Portik-féle Energol egykori vezére

Az év elején a kormánypárti média - egyebek mellett - azért „feszült neki” Gyárfás Tamásnak, a Magyar Úszószövetség volt elnökének, mert a 2010-es budapesti vizes Eb közbeszerzési eljárásának lebonyolításával azt a Keszthelyi Pétert bízták meg, aki 1994 és 1997 között az olajbűnözés zászlóshajójának tekintett, Portik Tamás nevével fémjelzett Energol Rt. elnök-vezérigazgatója volt. Azt már a Privatkopo.hu derítette ki, hogy Keszthelyi évek óta a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) egyik vezetője, Nagy Elek kamarai elnök (a Fidesz egykori kedvenc autópálya-építő cégének, az alvállalkozók sorát tönkretevő Vegyépszer Rt. volt elnöke) egyik bizalmasa és hűséges támasza.



Keszthelyi Péter korábban az olajbűnözés bástyájaként elhíresült Energol vezére volt, ma a BKIK tanácsosa, Nagy Elek elnök szilárd támasza

„Gyárfás Tamás még a Magyar Úszószövetség elnökeként munkakapcsolatban állt Keszthelyi Péterrel, az olajbűnözés emblematikus cége, az Energol Rt. egykori elnök-vezérigazgatójával, majd elnökével. Keszthelyi vezetőtársai voltak a ’90-es években igazgatóként - mások mellett - a korábban már büntetett cégalapítók, Drobilich Gábor, Ferencsik Attila és napjaink hírei­nek állandó szereplője, Portik Tamás” - írta 2019 januárjában a Magyar Idők című napilap.

„Portik volt olajos üzlettársára bízta Gyárfás a vizes Eb közbeszerzéseit” - kürtölte világgá egy nappal később a Pestisracok.hu.



Rendőrkézen Keszthelyi cégtársa, Portik Tamás

A Válasz.hu Portik 2012-es elfogása után ezt írta Keszthelyiről: „a 2002-2010-es időszakban az állami sportberuházások egyik legfőbb irányítója volt Magyarországon (úgy is, mint a BM Beruházási és Közbeszerzési Zrt. vezérigazgató-helyettese), sőt a Gyurcsány-érában a kormányzatinegyed-projekt bírálóbizottságának szakmai titkári titulusát is ő viselte. Azaz fontos szerepet töltött be a Gyurcsány-Bajnai-kormányok sportberuházásai területén.”



Nagy Elek, a BKIK elnöke, a Főtaxi és a Bizományi Áruházak tulajdonosa

Amiről viszont mélyen hallgat a kormánypárti sajtó: Keszthelyi Péter évek óta a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) egyik vezető személyisége, a kamarában Nagy Elek elnök (a tízmilliárdokat „eltüntető”, ezzel alvállalkozók tucatjait tönkretevő Vegyépszer Rt. volt, a Főtaxi és a Bizományi Áruházak mostani tulajdonosa) egyik bizalmasaként és hűséges támaszaként tartják számon - jelenleg kamarai tanácsosként, valamint a BKIK Nemzetközi és Külgazdasági Kollégiumának alelnökeként tevékenykedik.





A baloldali kötődésű Keszthelyi 1994 és 1997 között elnök-vezérigazgatója volt az olajbűnözés zászlóshajójának tartott Energol Rt.-nek, és mint ilyen szorosan együttműködött Portik Tamással, Drobilich Gáborral és Ferencsik Attilával. Az Energolt titkosszolgálati közreműködéssel hozták létre, alapítói között szerepelt a Nemzetbiztonsági Hivatal egyik volt tisztje, a „Guriga tábornokként” emlegetett Kerekes István, vezérigazgatói tisztséget töltött be Csikós József, az MSZMP KB agitációs és propagandaosztályának egykori helyettes vezetője, a Belügyminisztérium sajtóosztályának, majd a minisztérium Adatfeldolgozó Hivatalának volt irányítója.