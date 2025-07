Anyaország :: 2025. július 9. 16:26 ::

Ránctalanító krémet, láncfűrészt és Xbox-játékokat is vett a céges bankkártyával a volt hegyvidéki vezető

12-18 millió forintot is elkölthetett önkényesen a fideszes kerületvezetés alatt dolgozó Hegyvidéki Egészségügyi Központ (HEK) volt vezetője, aki ellen hűtlen kezelés, lopás és a számvitel rendjének megsértése gyanúja miatt tett feljelentést Budapest XII. kerületének jelenlegi polgármestere, Kovács Gergely. Az önkormányzat vizsgálatot indított, és annak eredménye alapján feljelentést tett, ebből derült ki, mekkora összeget költhetett saját magára a volt vezető.

Az Átlátszó elkérte Kovács Gergelytől a feljelentést, ebből kiderült, mi mindenre derült fény a vizsgálat alapján. A gyanúsított olyan dolgokra is költött, amelyek látszólag indokoltak is lehettek volna szakmai szempontból, de nem lettek megfelelően leltározva, elszámolva. Ide bútorok, lakásfelszerelési cikkek és dekorációs termékek, pl. lámpák, bútorok, tányérok, plédek, műnövények tartoznak, de említésre méltó egy benzines láncfűrész, 300 ezerért vett Kärcher-porszívók vagy egy nyuszis tál is.

A volt vezető szinte napi rendszerességgel vett olyan árukat, amelyek alapján inkább egy család bevásárlásainak tűnnek ezek a kiadások. Cukrászdai sütemények, édességek és rengeteg kávékapszula (a HEK kávégépeivel nem kompatibilisek). A feljelentés szerint az intézmény nem tartott olyan rendezvényeket, ahol étellel-itallal kellett volna készülni, tehát ezzel sem magyarázhatók a kiadások. Gyógyszertári vényköteles gyógyszerek, étrendkiegészítők, és patikákban kapható gyógykozmetikumok, ránctalanító arckrém, férfidezodor, napvédő krém is szerepel a listán.



A céges bankkártyával a korábbi vezető kertészeti árucikkekért (fák, bokrok, palánták, növénytápok, virágföld), lakásfelújítási termékekért és lakásfelszerelési tárgyakért is rengetegszer fizetett. Ezen kívül piperecikkekért, elektronikai termékekért és rengeteg könyvért is.

A lakásfelújítási és berendezési tárgyakat akkor vette, amikor az önkormányzattól kapott lakásán felújítást végzett – tette hozzá Kovács Gergely a feljelentés szövegében.

A HEK-es bankkártya mellett céges autót és két üzemanyagkártyát is használhatott a volt vezető, 2023 végéig több mint 121 ezer kilométert használt ebből úgy, hogy a munkahelye a szolgálati lakástól pár perc sétára volt, és Budapesten kívül sem volt hivatalos dolga, amiért céges autót kellett volna használnia. A kártyákkal sokszor tankoltak vidéki kutakon, és sok dízelt is vásároltak vele, pedig a céges autó nem is azzal működött. A vizsgálat szerint legalább 3-4 különböző autó minden üzemeltetési költségéhez használhatták az önkormányzati üzemanyagkártyákat, beleértve az üzemanyag mellett az útdíjak és az autóápolás költségeit is.

A vizsgálat megállapította, hogy a korábbi vezető a bankkártyás vásárlásokkal 12-18 millió forint közötti, a cégautós visszaélésekkel pedig 10-15 millió forintos kárt okozhatott a hegyvidéki önkormányzatnak.

A 2007 óta a kerületben dolgozó volt vezetőt Pokorni Zoltán „Hegyvidék Egészségügyi Ellátási Díjjal” is kitüntette 2020-ban. Kovács Gergely szerint a hegyvidéki önkormányzat fideszes vezetése tudott a visszaélésekről, de a könyvvizsgáló jelentése után nem feljelentést tettek, hanem megszüntették a HEK-et. A központ egyébként 2024-ben szűnt meg, a volt vezető munkaviszonyát közös megegyezéssel szüntette meg a korábbi vezetés. Kovács Gergely polgármester szerint a HEK hagyatékából azóta is kerülnek elő „kusza, nehezen kibogozható ügyek, nap mint nap szembesülünk az önkormányzatot ért károkkal.” Szerinte a most tett feljelentés elrettentés lehet azoknak, akik hasonló visszaéléseket követnek el más önkormányzatoknál.

