Az Európai Parlament (EP) magyar tagjainak választásán vasárnap reggel 9 óráig a szavazásra jogosultak 7,78 százaléka adta le szavazatát a magyarországi szavazókörökben a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

A szavazók arról döntenek, hogy a listát állító kilenc párt, illetve pártszövetség közül melyek küldhetnek összesen 21 képviselőt az Európai Unió 751 tagú testületébe, az Európai Parlamentbe.

A fővárosban a szavazók 7,24 százaléka, 95 095 választópolgár adta le szavazatát 9 óráig.

A megyék közül a részvételi arány 9 órakor Békés megyében volt a legmagasabb, 8,83 százalék, ami 25 084 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt, 6,27 százalék, ebben a megyében 28 141-en voksoltak.

A 2004-es EP-választáson reggel 9 óráig a választásra jogosultak 5,45 százaléka szavazott, 2009-ben 6,03 százaléka, 2014-ben pedig 5,25 százaléka.

Az NVI kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 11 óra után lesznek elérhetőek az NVI honlapján.

Békés átvette a vezetést

A részvételi adatok megoszlása megyénként a következő volt:

Baranya megye 7,92 százalék 24 064 szavazó

Bács-Kiskun megye 8,5 százalék 35 474 szavazó

Békés megye 8,83 százalék 25 084 szavazó

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6,49 százalék 34 245 szavazó

Csongrád megye 8,73 százalék 28 913 szavazó

Fejér megye 8,55 százalék 29 272 szavazó

Győr-Moson-Sopron megye 8,24 százalék 29 623 szavazó

Hajdú-Bihar megye 7,27 százalék 31 183 szavazó

Heves megye 8,49 százalék 20 531 szavazó

Jász-Nagykun-Szolnok megye 8,55 százalék 25 946 szavazó

Komárom-Esztergom megye 7,86 százalék 19 330 szavazó

Nógrád megye 7,38 százalék 11 612 szavazó

Pest megye 7,87 százalék 79 970 szavazó

Somogy megye 7,94 százalék 20 080 szavazó

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 6,27 százalék 28 141 szavazó

Tolna megye 8,25 százalék 14 994 szavazó

Vas megye 8,15 százalék 16 737 szavazó

Veszprém megye 8,57 százalék 24 516 szavazó

Zala megye 7,83 százalék 17 604 szavazó

Budapesten is aktív a nép

A vasárnapi európai parlamenti választáson reggel 9 óráig a szavazásra jogosultak 7,24 százaléka adta le szavazatát a fővárosban a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

Budapesten a reggel 7 órai adatok szerint a választásra jogosult 1 millió 313 ezer választópolgárból 1,4 százalék, 18 396 választó adta le szavazatát. 9 órára már a jogosultak 7,24 százaléka (95 095 választó) járult az urnákhoz.

(MTI)

Korábban írtuk: Orbán az olasz modellre szavaz

Orbán Viktor a szavazatát követően egy rövid sajtótájékoztatón elmondta, hogy nagyon bizakodó az EP-választás kimenetelével kapcsolatban. A miniszterelnök úgy látja, hogy a választás a bevándorlásellenes erők erősödését fogja hozni.



Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke felesége, Lévai Anikó társaságában leadja szavazatát az európai parlamenti választáson a XII. kerületi Zugligeti Általános Iskolában kialakított 53. szavazókörben 2019. május 26-án (fotó: Koszticsák Szilárd MTI)

A miniszterelnök meglepően oldott volt az újságírókkal, a nemzetközi sajtó kérdésére angolul mondta el, hogy úgy látja, a közeljövőben a hagyományos európai pártszövetségek átalakulnak, ezért nem menne bele találgatásokba, hogy pontosan hol lesz a Fidesz helye, ők szeretnének továbbra is az EPP-be tartozni. De hogy ott pontosan hova állnak majd, az ideológiai és egyéb erőviszonyoktól függ. A miniszterelnököt kérdezték arról is, hogy továbbra is követendőnek tartja-e az osztrák modellt, amire nevetve azt mondta, hogy most már az olasz modellt követik. Mindenesetre sok sikert kívánt Kurz kancellárnak, hogy ezt az osztrák válságot kezelje.