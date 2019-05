Anyaország, Gazdaság :: 2019. május 30. 14:38 ::

Gazdaságvédelmi akcióterv: Varga adócsökkentéseket jelentett be

Adócsökkentéseket is tartalmazó, 13+1 pontból álló gazdaságvédelmi csomagot jelentett be Varga Mihály pénzügyminiszter a csütörtöki kormányinfón.



Varga Mihály pénzügyminiszter a 2019. május 30-i kormányinfón a Miniszterelnöki Kabinetiroda Garibaldi utcai sajtótermében (fotó: Illyés Tibor / MTI)

Varga szerint a magyar gazdaság továbbra is növekedési lendületben van, az unióban itt az egyik legnagyobb a növekedés. Ezzel együtt lassulás érzékelhető a növekedésben, több előrejelzésben visszaköszön, hogy gazdasági lassulás várható. A kormány viszont szeretné megvédeni az elmúlt években elért eredményeket, a cél, hogy 2 százalékponttal az uniós átlag felett maradjon a magyar növekedés.

Ezért a kormány gazdaságvédelmi akciótervet dolgozott ki. Varga hosszabb távon nem kalkulál adóbevétel kiesésével, mivel szerinte az adócsökkentések is fokozzák majd a növekedést, és összességében több adóbevétel folyik majd be. A jövő évi költségvetési és adóterveket egyébként jövő héten nyújtják be a parlamentnek.

A gazdaságvédelmi csomag 13+1 pontból áll:

A szociális hozzájárulási adó 2 százalékpontos csökkentése július 1-től. Ez idén 144 milliárd forintos, jövőre 156 milliárd forintos tételt jelent.

13-ról 12 százalékra csökkentik a kiva mértékét, 2020. január 1-től.

Adóadminisztráció-csökkentő intézkedések lesznek, például megszüntetik az evát.

Decembertől a vállalkozásoknak nem lesz szükségük kötelező adófeltöltésre.

A reklámadó kulcsát nulla százalékra csökkentik, 2022-ig felfüggesztik a jelenlegi kulcsot, ettől piacbővítő hatást várnak.

18 százalékról 5 százalékra csökken az áfa a szálláshely-szolgáltatásnál.

Építésre, bővítésre, felújításra használt lakóingatlanoknál 5 millió forintig áfa-visszatérítést kaphatnak a kistelepüléseken. Az áfa-visszaigénylést azokon a településeken lehet majd igénybe venni, ahol a falusi csokot, ez több mint 2800 települést érinthet

Támogatni fogják, hogy a vállalkozások munkásszállókat építsenek.

2020-tól kisvállalatoknál 300, középvállalatoknál 400 millió forint, 2021-től kisvállalatoknál 200, középvállalatoknál 300, 2022-től kisvállalatoknál 50, középvállalatoknál 100 millió forint után lehet majd igénybe venni fejlesztési adókedvezményt.

10 milliárd forinttal tőkét emelnek a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-nél.

5 milliárdos tőkeemeléssel segítik a mezőgazdasági garanciarendszert.

2020 és 2030 között évi 17 milliárd forintot szánnak az öntözéses rendszer fejlesztésére.

A k+f és innováció támogatására jövőre 32 milliárd forinttal több jut, összesen 157 milliárd forint.

+1 Elindul a Magyar Állampapír Plusz program.

(Index)