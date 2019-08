Anyaország, Cigánybűnözés :: 2019. augusztus 9. 21:12 ::

Autók dobálásával szórakoztatják magukat a nyíregyházi purdék

Megdöbbentő fotót osztottak meg a Szabolcs Trafi/Útinfó Facebook-csoportban - írja a Szabolcshír.

A megosztásban azt írták, hogy a nyíregyházi Tüzér utcát kerüljék el az autósok, mert valaki kővel dobálja meg az arra haladókat.





A hozzászólók között más is jelezte, hogy hasonlóképpen járt az említett utcában. Első és hátsó szélvédő is áldozatul esett már. A poszt számos dühödt hozzászólást generált szinte pillanatok alatt.

A felháborodást az is fokozza, hogy bár még nem történt személyi sérülés, de több veszélyt is rejt magában az ilyen "játék". Nemcsak az autós vesztheti el uralmát járműve felett a váratlan "ajándéktól", hanem az autóban ülők közül is bárki megsérülhet.

A szerencsétlenül járt autós bejelentést is tett a rendőrségen.

Többen azt írják, az ott élő gyerekek szórakoztatják magukat a dobálással...

(Szabolcshír nyomán)