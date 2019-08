Anyaország, Videók :: 2019. augusztus 17. 10:02 ::

Momentumos-DK-s vegyes provokált a Mi Hazánk kecskeméti jelöltbemutatóján

Szivárványos esernyővel vonultak át Toroczkai László pártelnök és Faragó Dániel polgármester-jelölt mögött sajtótájékoztató közben, majd azt feszegették, hogy képviselni fogja-e az LMBTstb.-embereket is a polgármester. A kérdés persze nevetséges, hiszen ha kátyús utakról van szó, nyilván nem nézi senki a szexuális orientációt, ugyanakkor lobbizást, sajátjával ellenkező ideológia terjesztését mástól elvárni értelmetlen. Főleg olyanoknak, akiknek tényleg problémát okoz a magyar érdekek képviselete...

Már a fentebb írtaknak is elégnek kellene lennie ahhoz, hogy politikai analfabétának nyilvánítsuk a felvonult ballibeket, de ízlelgessük csak tovább! Egyfolytában jönnek a szatellitpártozással, hogy a Mi Hazánk megbontja az ellenzéki egységet, de arról már elfeledkeznek, hogy sokszorosan deklaráltan ők is elutasítják a nemzeti párttal való együttműködést. Ez persze kölcsönös, de ha valakivel nem működnek együtt, mert náci (a Fidesz-bérencezés mellett az értékrendi vállalhatatlanságot is többször hangsúlyozták korábban a tényleg vállalhatatlanok), akkor érthetetlen, hogy a jelöltként indulását egységbontásnak minősítik.



A baloldali kólás azt kérdezte Toroczkaitól, hogy a "meleg" nagybátyja magyar-e, mi inkább azt kérdeznénk, hogy egyáltalán ő az-e...

Arról nem is beszélve, hogy arra sem álltak elő eddig meggyőző érvvel, hogy egy jobboldali magyar párt miért főleg a ballib mosléktól venne el szavazatokat a Fidesz helyett. Persze ott van még a Jobbik, a budapesti választási majomparádé során felmerült, hogy még ők is indulhatnának itt-ott külön, hátha a Fidesztől vesznek el több szavazatot... Ez ám a következetesség és politikai éleslátás magas fokon!

(Kuruc.info)