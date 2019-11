Anyaország :: 2019. november 7. 14:01 ::

Titokban, Hitgyülivel és Köves Slomóval "szentelték fel" a Puskás Stadiont

Nem mindennapi vallási eseményről adott hírt a Hit Gyülekezetének vezetője – írja a Hír24. Németh Sándor Facebook-bejegyzéséből derül ki, hogy szerdán sor került a Puskás Arénát megszentelő és megáldó összejövetelre, melyet Fürjes Balázs kormánybiztos nyitott meg.

Az eseményen – amiről a stadion hivatalos oldala sem számolt be – a fotó tanúsága szerint megjelent Köves Slomó, az EMIH nevű kormánybarát zsidó szekta vezetője is. Németh elbeszélése szerint mindannyian áldást mondtak az arénára, amit végül a római katolikus egyház papja szentelt fel. Az eseményen Fürjes Balázs kormánybiztos mellett Soltész Miklós államtitkár is megjelent.

Mivel a 444 kevésnek találta a megjelent fajtársak létszámát, megkérdezték a Mazsihisztől, ők miért nem mentek el. Kiderült, hogy azért, mert nem hívták meg őket. Micsoda veszteség.