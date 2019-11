Anyaország :: 2019. november 8. 19:16 ::

Szabó-Jakab belharc a Jobbikban: újabb szakadás küldheti végre oda a pártot, ahová való

Ugyan túlzásnak tűnhet, hogy a Jobbiknak még van “aktív” tagsága, akik nem fizetett alkalmazottak (mert általában őket látni minden központi rendezvényen), de a pár tucatnyi mozgósítható néppárti sem tudja megtalálni a közös nevezőt. Ha Jakab megy, ők is – ezt egy nyilvános Facebook-csoportból tudhattuk meg, ahol már több mint ezren állítják, akár ki is lépnének Jakab Péterrel együtt, sőt egy új párt alapítása sem kizárható, írja a Patrióta.info.

Még egy pár naiv párttagnak be lehet adni, hogy a Jobbik országgyűlési képviselői (akik szép fizetést visznek haza) egyáltalán nem a hatalomra játszanak, de a többség láthatja, hogy még Gyurcsánnyal is együttműködnek. Közben pedig a saját pártjukat sem tudják összetartani - évi több mint kétmilliárdos állami támogatásból -, nem hogy az általuk “teljes ellenzéknek” nevezett balliberális tömböt.

Erre mutatott rá az a több mint ezer tagból álló “Jakab Péter, az én választásom!” nevű Facebook-csoport, ahol az elégedetlen, Jakab Pétert favorizáló jobbikosok és tisztségviselők gyűltek össze, és ahol már felmerült egy új párt alapításának ötlete is.

Az is kérdéses, hogy a képen látható Nunkovics Tibor országgyűlési képviselő is szervezője lehet-e a pártszakadásnak. Jogos lenne a haragja az Országos Választmány felé, hiszen miattuk nem lesz a párt alelnöke, annak ellenére, hogy Jakab Péter őt is megnevezte több társával együtt.

Az egyik hozzászóló szerint többen is vannak, akik mennének Jakab Péterrel, de egyszerűen nem férnek rá a képre.

MN: belharc miatt nem lett elnök Jakab

Belső harcok, személyi ellentétek húzódnak amögött, hogy Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezetője nem kapott bizalmat az általa kért elnöki poszthoz. A párt tagjaival folytatott beszélgetésekből az szűrhető le ugyanis, hogy a Jobbik két pólusra oszlott: az egyik Jakab köre, míg a másik oldal fő egyénisége Szabó Gábor pártigazgató - írta tegnap a Magyar Nemzet.

A lap szerint ha Jakab lett volna az elnöke a Jobbiknak, Sneider Tamás, a jelenleg regnáló elnök nem maradna feladat nélkül: ő vehetné át Szabó Gábor pártigazgatói feladatait, súlyosan csorbítva ezzel hatalmát. A párttagok mostani elbeszéléséből az tűnik ki, többen nem szerették volna, hogy Jakab Péter privatizálja a Jobbikot, elnökjelölti ambícióit pedig Szabó Gábor és köre vétózta meg.

Emlékezetes: amikor Jakab Péter bejelentkezett a párt elnöki posztjára, két feltételt állított. Egyrészt 2022-ig kért bizalmat, noha az alapszabály szerint a párt kétévente tart tisztújító kongresszust, ami papírforma szerint 2021 őszén lenne esedékes. Másrészt – egyesek szerint diktatórikus módon – Jakab még azelőtt megnevezte a számára megfelelő alelnököket, hogy a Jobbik tagjai megkapták volna a tisztújításra jelentkezők névsorát.

Varga-Damm Andrea az Azonnali.hu-nak adott interjúban bírálta is Jakabot. – Túlságosan nagy hatással voltak rá azok az emberek, akik őt az elnökségre biztatták, és nem biztos, hogy reá­lisan felmérte, hogy átvihető-e mindaz, amit az elnöki pozícióhoz feltételül kötött – mondta a Jobbik ország­gyűlési képviselője. A másik feltételét, miszerint előre megnevezte alelnökeit, a képviselő úgy kommentálta: Jakab feszültséget generált a pártban. – Az általa szabott feltételrendszer nem azt mutatja, hogy szolgálni akarná a pártot – tette hozzá Varga-Damm.

A Jobbik elnökségének tegnapelőtti döntése értelmében egyébként Jakab csapata tovább erősödik a frakcióban, Mir­kóczki Ádám helyére ugyanis az a Dudás Róbert kerül, aki egyike a Jakab által megnevezett hét alelnöknek, így már hat Jakab által támogatott politikus ül a Jobbik padsoraiban.

A párton belüli hatalmi ellentétek mögött többek közt az is meghúzódhat, hogy Jakab több alkalommal mutatkozott a 2006-ban a tüntetőkre lövető Gyurcsány Ferenccel és feleségével, Dobrev Klárával. A múlt héten pedig az ATV-ben arra a felvetésre, hogy régen a jobbikos politikusok Gyurcsány nevét sem vették a szájukra, sőt azt állították, Gyurcsánnyal sosem kötnek alkut, Jakab azt mondta: nem szégyen, hanem inkább erény, ha képesek változtatni a saját korábbi álláspontjukon.