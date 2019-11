Anyaország :: 2019. november 13. 15:13 ::

Megrendszabályozná a Fidesz a "Tordai-Jakabokat": kitiltást és egyéves fizetésmegvonást is kaphatnak

Szabó Szabolcs független országgyűlési képviselő tette ki a Facebookra azt a fideszes képviselők által jegyzett módosítót az Országgyűlés működéséről szóló törvényhez, ami tovább szigorítaná a parlamenti rendet, illetve emelné a kiszabható büntetési tételeket a kifogásolhatóan viselkedő képviselőkkel szemben.

A törvényjavaslat alapján a házelnök akár 6 hónapnyi fizetést is elvonhat a képviselőktől, amennyiben a képviselő vagy fizikai erőszakot alkalmaz, vagy a képviselő az ülés, a vita vagy a szavazás menetét akadályozza, vagy az Országgyűlés ülésének résztvevőjét az üléstermi jogai gyakorlásában vagy kötelezettségei teljesítésében akadályozza.

A házelnök a fizikai erőszaknál akár 60 naptári napra, azaz két hónapra is kitilthatja a képviselőt a parlamentből, de 30 napra azt a képviselőt is kitilthatja, aki az ülés, a vita vagy a szavazás menetét akadályozza.

Ha a kizárt képviselő az ülést vezető elnök ülésterem elhagyására irányuló felszólításának nem tesz eleget, az ülést vezető elnök a képviselő azonnali hatályú kitiltását rendelheti el, áll a javaslatban. A kitiltás a törvény értelmében a Parlament és a Képviselői Irodaház épületére is vonatkozik.

Mivel az épületből kitiltott képviselő fizikailag nem gyakorolhatja szavazati jogát, azt egy másik képviselőnek adhatná át.

„Titkos szavazás esetén a kitiltott képviselő a szavazás időtartama alatt a házelnök által kijelölt helyiségben gyakorolhatja a szavazati jogát” – áll a módosítóban.

A tiszteletdíj-csökkentésnél van egy duplázó is a törvényben. Amennyiben ugyanis a fentiekben leírt fizikai erőszakot követ el egy képviselő, vagy „a képviselő az ülés, a vita vagy a szavazás menetét akadályozza, vagy az Országgyűlés ülésének résztvevőjét az üléstermi jogai gyakorlásában vagy kötelezettségei teljesítésében akadályozza”, majd az ülést levezető elnök vagy házelnök által elrendelt kitiltásnak nem tesz eleget, és a képviselő nem hagyja el az üléstermet, akkor a tiszteletdíj-csökkentés felső határa a kétszeresére emelkedik, tehát akár 12 havi, egyévnyi fizetés is ugorhat.

A törvényben a jegyzőkre vonatkozó szabályok is szigorodnak. A jegyzői megbízatás megszűnhet, amennyiben adott országgyűlési cikluson belül az ülésnapról vagy ülésről kizárás fegyelmi intézkedést két alkalommal vagy a kitiltás fegyelmi intézkedést egy alkalommal jogerősen alkalmazták vele szemben.

Ha az eddigi éveket nézzük, talán mondhatjuk, ez leginkább a jobbikos Szilágyi Györgyre, illetve a párbeszédes Tordai Bencére jelenthet ilyen módon veszélyt, levezető elnökök többször hallhatóan kifogásolták Szilágyi parlamenti viselkedését azzal a kommenttel, hogy legalább jegyzőként ne viselkedjen így vagy úgy - írja az Index.

A jegyzőkre vonatkozóan az is szerepel a törvényjavaslatban, hogy „az ülés zavartalan lefolytatásának biztosítása és az Országgyűlés tekintélyének megőrzése érdekében” az ülést vezető elnök bármelyik, az ülésteremben tartózkodó jegyzőt felkérhet, hogy közreműködjön a rend helyreállításában. Ha a felkért jegyző az ülést vezető elnök kérésének nem tesz eleget, felmenthető jegyzői megbízatása alól.

A törvény benyújtói: Kocsis Máté (Fidesz), Böröcz László (Fidesz), dr. Bajkai István (Fidesz), dr. Vejkey Imre (KDNP), Halász János (Fidesz), Harrach Péter (KDNP), Hende Csaba (Fidesz), Nacsa Lőrinc (KDNP)

Frissítés: diktatúrázva visítanak az elvtársakért a jobbikosok



A Jobbik közös ellenzéki fellépést kezdeményez a véleménynyilvánítás szabadságát sárba tipró, az ellenzéki képviselők ellehetetlenítésére irányuló kormánypárti törvénymódosító javaslat miatt. Jövő hétfőre összellenzéki egyeztetést kezdeményezünk, hiszen az Országgyűlési törvényhez benyújtott fideszes indítvány azon túl, hogy minden bizonnyal alaptörvény-ellenes, elfogadhatatlan egy jogállamban, illetve a kemény diktatúrákat idézi - ajvékol közleményében Lukács László György, a Jobbik frakcióvezető-helyettese.

2. frissítés: diktatúráznak már az elvtársak is, ráadásul pont a szemkilövetők



A Demokratikus Koalíció a parlamenti rendszer megszüntetése és a diktatúra kialakítása felé tett újabb lépésként értékeli az országgyűlési törvény javasolt módosítását. A DK frakcióvezető-helyettese keddi, budapesti sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: a kormánypárti politikusok által benyújtott indítvány alapján a házelnök vagy a levezető elnök politikai értelemben „élet-halál urává válik”. A képviselőket akár hónapokra ki lehet tiltani az Országgyűlés és a Képviselői Irodaház épületéből, amivel lehetetlenné tehetik a munkájukat – hangsúlyozta Arató Gergely.

Arató jelezte, levélben keresték fel az ellenzéki pártokat, akiknek azt javasolják, hogy közösen lépjenek fel az összes lehetséges fórumon az előterjesztés ellen. Hozzátette, hogy ez önmagában kevés, mert "szükségük van a szabadságszerető magyarok támogatására is". Kérdésre válaszolva azt mondta, csak kedd reggel látták a törvényjavaslatot és még nem fejezték be annak elemzését, ráadásul a többi párttal közösen akarják kialakítani a stratégiájukat.

Kérdezték arról is, hogy a Momentum, a Jobbik és az LMP is bírálta, hogy két DK-s vezetésű önkormányzat is szerződést kötött a költségvetési csalással vádolt Czeglédy Csaba ügyvédi irodájával. A frakcióvezető-helyettes azt mondta, annak alapján kell egy ügyvédi irodával szerződést kötni, hogy az szakmailag alkalmas-e a feladatra. Biztos abban, hogy Czeglédy Csaba kiválóan alkalmas a feladatra és jó munkát fog végezni – jelentette ki.

A politikust arról is faggatták, hogy Czeglédy Csaba alkalmazása miatt a Momentum elnöke is bírálta őket. Arató Gergely azt felelte, hogy tiszteletben tartja Fekete-Győr András véleményét, de az ellenzéki pártoknak alapvetően együtt kell működniük egymással, és ezt a sajtóban való üzengetés nem nagyon szolgálja.

