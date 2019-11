Anyaország :: 2019. november 13. 22:31 ::

Megszólalt a kormány a gigantikus brüsszeli büntetésről

A közel 700 milliárd forintnyi uniós pénzügyi büntetés magyar kormány általi bevállalását nem cáfoló közleményt adott ki szerda délután az Innovációs és Technológiai Minisztérium Kommunikációs Osztálya. A közlemény mindössze azt hangsúlyozta, hogy a történtek miatt nem éri kár Magyarországot, és egyetlen centnyi uniós forrást sem veszít el - írja a Portfolió.

A lap szerint valóban nincs szó nettó forrásvesztésről vagy annak közvetlen veszélyéről, a közel 700 milliárdos büntetésről szóló értesülést elsőként megíró Jávor Benedek volt EP-képviselő viszont beleírta ezt a blogbejegyzésébe. Úgy fogalmazott: ezek a pénzügyi büntetések "veszélyeztetik a Magyarország rendelkezésére álló keretösszeg 100 százalékának lehívását is, azaz tényleges, elérhető EU-s források elvesztését jelentheti".

Az ITM mai heves reakciója csak ez utóbbi megjegyzést támadja, és így lényegében elismeri az értesülés érdemi részét.

A lap rámutat: a pénzügyi korrekció (büntetés) bevállalása tényleg nem jelenti azt, hogy nettó forrásvesztést szenvedne el az ország. Mindössze annyi történik, hogy az idehaza már végrehajtott uniós fejlesztések számláinak egy részét nem fogadja be az Európai Bizottság (pl. a 10%-os átalánykorrekcióval érintett számlacsomagot), így az a magyar költségvetés, azaz az adófizetők nyakába hullik. Közben pedig idehaza további fejlesztéseket kell szabályosan megcsinálni ahhoz, hogy az eredetileg Brüsszelből megígért fejlesztési forrásokat tényleg le tudja hívni az ország.

Ezt nevezik a szakzsargonban túlvállalásnak, amelyről már évekkel ezelőtt döntést hozott a kormány, hogy a 7 évre szóló keretet legalább 10%-kal túl kell vállalni, azaz eleve több nyertes pályázatot kell kihirdetni, mint amennyi forrás Brüsszelből a 2014-2020-as ciklusban várható. Ezt nyilván részben az motiválhatta, hogy a kormányban is számíthattak rá: bizonyos fejlesztési számlák fennakadnak a brüsszeli ellenőrzési rendszerben (óvatossági ok), másrészt érthető módon lehetnek olyan fejlesztések is, amelyeknél megakad a végrehajtás, vagy egyéb technikai okok miatt végül nem lehet elszámolni rájuk a brüsszeli forrást (racionális ok). Utóbbi racionális ok miatt egyébként maga az Európai Bizottság is bátorítja a tagállamokat, hogy legalább 2-3%-kal vállalják túl az általuk Brüsszelből 7 évre várt támogatási keretet. Magyarország tehát ennél érdemben nagyobb túlvállalásról döntött, és ennek egy részét a legfrissebb adatok szerint mostanra már lényegében el is érte (a 7 éves keret 102,6%-át osztotta el, igaz többek között az euró/forint árfolyamtól sok függ a számításoknál).

Éppen a korábbi 110%-os túlvállalási döntés és az ahhoz való közeledés miatt nincs oka most aggódni azon a magyar hatóságoknak, hogy a 7 éves keret bő 7%-át érintő pénzügyi büntetés bevállalása mellett nettó értelemben, véglegesen EU-forrásokat veszítene a 2014-2020-as ciklus terhére.

