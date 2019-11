Anyaország, Videók :: 2019. november 21. 21:25 ::

"Sajnálok minden egyes percet, amit Kunhalmi Ágira pazaroltam" - ventillálta 2018-ban Bernike

Egy kiszivárgott felvételen az LMP volt társelnöke őszintén beszél Gyurcsányékról és a szocialistákról - írja a Mandiner. (A videó alapján rá egy napra az Indexnek készült interjút adni, és az elhangzottak egy részének finomított verziója valóban meg is jelent - a szerk.)

A következő videóban Szél Bernadett értékeli a 2018-as országgyűlési választások eredményeit, illetve az MSZP és a DK tevékenységét. Többek között kifejti, hogy a DK nem akart kormányváltást 2018-ban, valamint tudatosan fúrták meg az LMP-t a polgári körzetekben. A felvétel tavaly, a parlamenti választásokat követően készült, amikor az LMP egy belsős fórumon kielemezte a választási vereség tanulságait.



Amit biztos nem bánt meg: Bernike és Ágika a 2015-ös Buzipest Pride-on (a háttérben látható szegény Petikét sajnos éppen nem szívatják)

Szél kijelenti, hogy minden percet sajnál, amit „Kunhalmi Ágira pazarolt”. Hozzáteszi, hogy az MSZP-s politikus most is megüzente nekik, hogy hol a helyük a világban. „Bement a televízióba tegnap is, vagy ma reggel, vagy tököm tudja mikor”, és elmondta, hogy a rossz eredményért az LMP a Kétfarkúak és a DK a felelősek, „csak ők helikopterek”.



De azóta újra barinők lettek, sőt bővült is pár elvtársnővel a klub

A legerősebb vádak még csak ezek után hangzanak el. Szél szerint igazából

nem együttműködni akartak baloldalon,

hanem „az LMP vérét akarták”. Kiemeli, hogy a klasszikus polgári körzetekben hiba volt DK-s jelölteket indítani. Felteszi a kérdést: „Milyen stratégia volt az, mi döntött akkor a baloldalon belül, amikor ezekben a polgári körzetekben Bauer Tamást, Niedermüller Pétert, meg ilyen figurákat indítottak?”

A választ meg is adja: az MSZP és a DK leosztotta egymás között a kerületeket. Egy MSZP-s jelölt információira hivatkozva elmondja, hogy a DK megmondta Molnár Gyulának, hogy az ő (Szél Bernadett) körzetét kérik, mert ezzel akarják az LMP-t – ahogy a videóban fogalmaz – „nyüzgetni” a visszalépésekre. Ezek után nyomatékosítja: a zsarolás volt a céljuk. „Bűnben fogant ez az egész visszalépősdi” – jelenti ki. Felhívja arra is a figyelmet, hogy azok, akik az összefogás „szabályait megírták”, azoknak

nem a kormányváltás volt a céljuk,

hiszen akkor nem kérték volna azokat a körzeteket a DK-s jelöltek számára.

„Nagyon kellemes dolog az összefogás azoknak, akik 4 éven keresztül lópikulát nem csinálnak a magyar parlamentben, – ezt az Erzsitől tanultam, ezt a szót, és nagyon szeretem használni – és akkor utána előjönnek, hogy az LMP a felelős mindenért, mert nem fogunk össze” – zárja mondandóját.

Mi pedig tegyük hozzá a fideszes lap összefoglalójához, hogy egyáltalan nem bántuk meg azokat a perceket, amelyeket Szél később Kunhalmira szánt az MTVA-székházban: