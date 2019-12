Anyaország, Sport :: 2019. december 6. 16:09 ::

Orbán azzal dicsekedett Japánban, hogy nekünk több olimpiai aranyunk van - közben épp kikapott a kézilabda-válogatott

Magyarország és Japán érdekelt egymás sikerében – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Tokióban.



Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI

A kormányfő japán partnerével, Abe Sindzóval egyeztetett, majd közös sajtótájékoztatójukon kiemelte: Japán sikere nekünk fontos, mert Japán a legnagyobb ázsiai befektető Magyarországon. Minél sikeresebb lesz Japán, annál nagyobb összegben fektethet be Magyarországon – mutatott rá.

Hangsúlyozta: japán kollégája biztosította, hogy Japán is érdekelt Magyarország sikerében, ezért támogatja, hogy modern technológiai beruházások érkezzenek Magyarországra. Közölte: a megbeszélésen áttekintették a világ katonai, biztonsági és gazdasági átalakulásának nagy kérdéseit.

Kifejtette: a magyar-japán kapcsolatok különlegesek, van lelki tartalmuk is. Felidézte, hogy 1990-ben ott volt a magyar parlamentben, amikor át kellett alakítani Magyarországot, és a világ bizalmatlan volt, hogy sikerül-e. Volt azonban egy ország, amelyben egy percnyi bizalmatlanság sem volt: Japán, amely nem kérte vissza azonnal a hiteleit, fejlesztéseket hozott Magyarországra és segített, hogy az ország ezt a nehéz időszakot túl tudja élni – emlékeztetett. Hozzátette: a magyarok erre emlékeznek és hálásak ezért.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy tisztelői vagyunk a japán kultúrának és civilizációnak, mert a magyar ember fejében és lelkében minden különösen értékes, ami egyedi, a japán kultúrát pedig egyedinek és megismételhetetlenek tartjuk.

A kormányfő üdvözölte, hogy 600 japán fiatal tanul magyar egyetemeken – közülük 400-an orvostanhallgatók –, és – mondta – a magyar állam 100 ösztöndíjat biztosít, hogy japán fiatalok jöjjenek Magyarországra tanulni.

Kitért arra: értjük az észak-koreai nukleáris fenyegetés súlyát, átérezzük Japán biztonságára gyakorolt hatását. Magyarország rendíthetetlenül az észak-koreai nukleáris leszerelést követeli, és megbízható partnere Japánnak a térség békéjének megőrzésében – közölte.

Orbán Viktor elmondta: van egy terület, amelyen éles versenyben áll Japán és Magyarország, és, bár ez egy békés verseny, fontos, hogy nekünk van előnyünk. Ez az olimpiai aranyak begyűjtésének versenye, és Magyarország sok sikert kíván a tokiói olimpiához, de annyi aranyérmet szeretnénk ott gyűjteni, hogy Japán ne érjen utol bennünket ebben a versenyben – fogalmazott.

A miniszterelnök budapesti látogatásra hívta japán partnerét. 1990 óta nem volt japán miniszterelnök Magyarországon, és jó lenne, ha együtt ünnepelhetnék ott a két nép barátságát – mondta.

Abe Sindzó közölte: Japán tovább szeretné bővíteni gazdasági kapcsolatait Magyarországgal és az ország törekvéseit korszerű technológiával, magas hozzáadott értékkel rendelkező iparágak ösztönzésére.

Kifejtette: Magyarország és Japán hagyományosan jó baráti kapcsolatokat ápol, főleg a kulturális és tudományos tevékenységek révén, és a közép-európai rendszerváltozás óta eltelt 30 év alatt a két ország gazdasági kapcsolatai is jelentősen fejlődtek, Japán a legnagyobb ázsiai befektető lett Magyarországon.

Közölte: a találkozón Orbán Viktorral – aki hosszú idő óta stabilan kormányoz – egyetértettek, hogy még szorosabban együttműködnek. Japán szeretné megerősíteni az együttműködést a tudomány és technológia területén is, és e tekintetben a visegrádi csoport tagjaival is szorosabbra fűzné a kapcsolatait – mondta. Hozzáfűzte: ösztönzik a kapcsolatok építését az oktatás, a kultúra és a sport területén is.

A japán kormányfő kiemelte: megvitatták az ázsiai és az európai helyzetet, és azt kérte magyar partnerétől, hogy országa hídszerepet töltsön be a két kontinens között. Az észak-koreai helyzetet illetően megerősítette, hogy szorosan együttműködnek az ország teljes nukleáris leszereléséért.

Üdvözölte, hogy éppen a magyar-japán diplomáciai kapcsolatok felvételének 150. évfordulóján került sor a magyar miniszterelnök tokiói látogatására.

A sajtótájékoztató előtt egyezményt írtak alá a Stipendium Hungaricum megállapodás meghosszabbításáról, valamint magyar vendégoktatói pozíció létesítéséről a Josai Nemzetközi Egyetemen, továbbá exporthitel-biztosítói együttműködési megállapodást is aláírtak.

Frissítés: eközben pont Japánban kaptunk ki... a románoktól

Hét góllal is vezetett, végül 28-27-re mégis kikapott a magyar női kézilabda-válogatott Románia csapatától a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs világbajnokságon, a csoportkör utolsó fordulójában. Ezzel elúszott a középdöntő, és nagy valószínűséggel az olimpiai részvétel is.

A válogatottnak mostantól azért kell szurkolnia, hogy a tavalyi Európa-bajnokság 2-6. helyezettjei, vagyis Oroszország, Hollandia, Norvégia, Svédország és Románia közül legalább négy csapat kivívja az olimpiai szereplés, illetve a selejtezőn való részvétel jogát a világbajnokságon, mert ebben az esetben a kontinenstornán hetedik helyezett magyarok is részt vehetnek a márciusi selejtezőn. Az Európa-bajnokságról az a két legjobb csapat szerez részvételi jogot a selejtezőtornára, amely nem vívja ki az olimpián vagy a selejtezőn való szereplés jogát a mostani vb-n - írja az MTI.