Lemond mandátumáról a DáKó-szóvivő, a továbbiakban Gyurcsány vigyáz rá

Lemond parlamenti mandátumáról Gréczy Zsolt az év végével, jelentette be a DK országgyűlési képviselője az ATV Egyenes beszéd című műsorában péntek este. Lemondását azzal indokolja, nem akarja, hogy az ügye, amiben intim fotók jelentek meg róla, ártson vagy teher legyen a pártjának. Ebben a helyzetben szerinte "nem magyarázkodni kell, hanem teszem, amit kell, átadom a mandátumomat (...) Ami számomra lelki teher, azt nem adhatom át a pártomnak".



Döntését Gyurcsány Ferenc pártelnökkel egyeztetve hozta meg ma délután. Hozzátette, mivel mandátumát listán szerezte, a képviselői hely betöltéséről a Demokratikus Koalíció elnöksége dönt majd. Gréczy azt is mondta, nyomást egyáltalán nem érzett párttársaitól, hogy lemondjon a mandátumáról, hanem csak szolidaritást. Ennek ellenére ez egy személyes döntés volt, és ebben a helyzetben más nem érdekelte, csak az, hogy a DK-ról ezt a terhet levegye, mondta.

Gyurcsány rögtön reagált Gréczy lemondására. A pártelnök azt írta, Gréczy a történtek után

más körülmények között fog segíteni bennünket. Mi meg vigyázunk rá. Gréczy Zsolt hülyeséget csinált. Magánéleti hülyeséget. De mert közszereplő és a privát képeit valakik nyilvánossá tették, a magánügyből közügy lett. Zsolt az eddig megismert állításokkal ellentétben nem zaklatott senkit.

Rövid időn belül már a sokadik cikk jelent meg arról, hogy Gréczy Zsolt így vagy úgy, de nőket ostromol kéretlenül.

"Én nem tudom, már nem foglalkozom ezzel a kérdéssel, túl vagyok ezen a történeten. Nem is akarok már emlékezni rá. Mai fejemmel már nyilván nem csinálnám meg" – válaszolta Gréczy az ATV riporterének arra a kérdésére, elküldte-e valaha ezeket a fotókat valakinek, vagy egyáltalán hogy kerülhettek nyilvánosságra: ő maga küldte, esetleg feltörték a fiókját. Minderre újfent azt válaszolta, ezzel már nem foglalkozik.

"Én soha senkit nem zaklattam. Ez egy kitalált történet, ami a fényképek birtokában született" - mondta erről újra az ATV-nek, és még most is úgy gondolja, hogy ő ennek az ügynek az áldozata. Szerinte a zaklatási vádakat könnyen cáfolta, az ezek miatt indított perek pedig mennek a maguk útján. Azt is mondta, az ellene felhozott történetek kitaláltak, a "bűncselekménnyel nyilvánosságra hozott" fotók pedig olyan látszatot keltenek, mintha "erkölcstelen figura lenne". Azt ugyanakkor soha nem tagadta, hogy a fényképeket valóban ő készítette.

