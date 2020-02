Anyaország :: 2020. február 13. 09:07 ::

Nyárra várhatóan vége lesz a koronavírus-járványnak

Reklám





Nyárra várhatóan vége lesz a koronavírus-járványnak, de addig a százezret is elérheti a fertőzöttek száma – közölte a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa csütörtökön az M1-en. Szlávik János ezt azzal indokolta, hogy a koronavírusok nem szeretik a nyarat, a SARS-járvány is akkorra ért véget.

Jelenleg csökken a fertőzöttek száma, ami részben annak köszönhető, hogy az országok nagy erőfeszítéseket tesznek a behurcolás és az esetleges behurcolás utáni fertőzések elkerüléséért – mondta.

Hozzátette: akár egy éven belül hatékony és biztonságos védőoltás állhat rendelkezésre, de már most is vannak olyan, korábban is ismert gyógyszerek, amelyek hatékonynak tűnnek a vírus ellen.

A magyarországi influenzaszezonnal kapcsolatban elmondta: a járvány elején sok idős betegedett meg, jelenleg viszont főleg gyerekek kapják el. A gyerekeknél általában gyorsabb lefolyású a betegség, és idén ritkán alakulnak ki szövődmények is. A járvány most tetőzik majd, ezért aki teheti, maradjon otthon, ha lázas, fáj a torka és izomfájdalma van – javasolta Szlávik János.

(MTI)