Országos felháborodást váltott ki Orosz Bernadett esete, az asszonyt a párja verte össze egy bujáki osztálytalálkozón. Az egykori alezredes eddig elzárkózott a nyilvánosságtól, most azonban interjút adott a Borsnak - ügyvédje jelenlétében, annak irodájában.



- Miért vállalta az interjút?

- Túl sok valótlanság hangzott már el.

- Két éve, októberben ismerkedtek meg egy társkeresőn Orosz Bernadettel. Mi vezetett idáig?

- Nagyon beleszerettem Bernadettbe, olyannyira, hogy két hónap ismeretség után megkértem a kezét. Nem volt ellenére. Mivel ekkor még férjnél volt, az esküvővel várnunk kellett. Az elkövetkező időben nem költöztünk össze, csak a szabadidőnket töltöttük együtt, kellemesen és boldogan. Annak ellenére, hogy Bernadett többször beszámolt nekem kalandjairól más férfiakkal, én már-már eszelősen szerettem, és mindig megbocsátottam. Bíztam benne, ha összeházasodunk, ezek megszűnnek. Mivel szeptemberben Bernadett jogerősen elvált, Bujákon az osztálytalálkozón is bejelentettük, hogy összeházasodunk.

- Miért történt az incidens?

- A mai napig nem tisztázott számomra, hogy mi is történt valójában. Nem ittam sokat, ezt a véralkohol-vizsgálat is alátámasztja, így nem is értem, miért nem emlékszem semmire. Egy filmszakadás után már csak az van meg, hogy a rendőrök támogatnak és kérdezik, mi történt.

- Mikor tudatosult, hogy mit okozott?

- Két nappal később, november 11-én küldték át a sajtóban is megjelent képeket. Összeszorult a szívem, és elsírtam magam, amikor megláttam. Nem akartam elhinni, hogy ezt én okoztam. Ha így van, azt nagyon sajnálom, és természetesen vállalom érte a felelősséget. Azt azonban már akkor elképzelhetetlennek tartottam, hogy Bernadett életére törtem és fojtogattam volna, hiszen mindennél jobban szerettem.

- A véraláfutásoktól Bernadett feldagadt feje a felismerhetetlenségig eltorzult…

- Az eljárás során készített orvosi szakvéleményből szerencsére egyértelműen kiderült, hogy szó sincs arról, hogy Bernadett életére törtem volna, és kiderült az is, hogy a sérülései nem minősülnek olyan súlyosnak, mint amilyennek a nyilvánosságra hozott képeken tűnnek. A fentiek tükrében nem értettem és máig sem értem, hogy miért állította, hogy az életére törtem, és hogy a sérülései életveszélyesek, illetve azt, hogy rettegnie kell tőlem. Arra hivatkozva akar börtönbe záratni, hogy „éles fegyvereket tároltam otthon”, de ő is tudja, hogy azok csak a fiam szabályosan tartott légfegyverei voltak.

- Bernadett korábban sérelmezte, hogy az események után meg sem kereste.

- Nagyon sajnálom, ami történt velünk, és pontosan ezért az eset óta kerültem a vele való találkozást. Csak a gyerekeinek írtam karácsonyi üdvözletet, akikkel nagyon jó viszonyt ápoltam. Azt gondolom, hogy nem helyes az, amit Bernadett a sajtóban csinált. A rendőrség azonnal intézkedett az ügyben, ő pedig miattam semmilyen veszélyben nem volt. Nem kell félnie, biztosan nem megyek a közelébe.

- Mit nem csinált helyesen a véleménye szerint?

- Szükségtelen volt a nevemet, foglalkozásomat, lakóhelyemet közzétennie, mert az emberek félinformációk alapján igen súlyos cselekedetekre ragadtatták magukat velem és a családommal szemben. A 16 éves gimnazista fiamnak például az atrocitások miatt kellett kollégiumba mennie. Emellett sokan elfordultak tőlem, és rengetegen fenyegetnek.

- Miért perelte be nemrég ötmillió forintra Bernadettet?

- A benyújtott személyiségi jogi per szimbolikus jelentőségű, mivel Bernadett pontosan ezt az összeget követelte tőlem, én pedig szerettem volna jelezni, hogy ennek az ügynek a lezárásának nem a sajtón keresztül üzengetés és az emberek hergelése a megoldása. Nagyon sajnálom ezt a helyzetet, amibe Bernadett került, de szeretném elmondani, hogy én mindent elvesztettem, ami fontos volt számomra: Bernadettet, a gyerekeimet és a munkámat.

- Követi az üggyel kapcsolatos híradásokat?

- Az ismerőseim azonnal elküldenek mindent, így szinte az összes cikket olvastam. Várom, hogy minél hamarabb lezáruljon az ügy, és véget érjen ez a procedúra.

Frissítés: "az előző két bántalmazásra sem emlékszik?!"

Orosz Bernadett Fb-bejegyzésben reagált:

Ugyan mit is várhatnánk az elkövetőtől mint fiktív lejárató hadjáratot az áldozat ellen, hirtelen szenilitást...... A legnagyobb hibát akkor követtem el amikor két héttel megismerkedésünk után lebukott más nővel én pedig hagytam magam érzelmileg zsarolni és mellette maradtam. Továbbra is fenntartom és bizonyítási eljàrásba is hajlandó vagyok belemenni, hogy egyértelmű legyen mindenki számára az elkövető ápolt sok kapcsolatot más nőkkel akikkel kb.kéthetente lebukott, nem pedig én. - Értelmetlen erre való nyilatkozata. Hiszen minket semmi nem kötött össze az érzelmeken kívül. - Ekkor a barátságomat ajánlottam fel a továbbiakban, de végül meggyőzött és vártam a soha el nem jött csodára, hogy egyszer majd beéri csak velem. Páran ezen nők közül a tragédiát követően is megkerestek. Egyikükkel tavaly Valentin napon értekezett miközben én vadbarom megleptem és még a Valentin napi vacsoránkat is én fizettem. Legutolsó szerzeményével -aki miatt miután biztos forrásból értesültem és emiatt letiltottam minden felületről a második bántalmazást szenvedtem el- a helyi lakosoktól tudom, hogy mai napig együtt vannak. Áldásom rájuk. Azonban önmagában ez a tény is megkérdőjelezi szavai hitelességét. Mindenesetre szégyellje magát! Maga a “nem emlékszem” is kiüti nálam a biztosítékot, mert nem ez az igazság. Az előző két bántalmazásra sem emlékszik?! Nem bosszú hajt, hanem az igazságérzetem aminek nagyon nem tesz jót az elkövető mismásolása. Mivel férfi, neki erény a mai társadalomba amit mellettem párhuzamosan tett. Azaz a csapodársága. Ez a tény eltörpül a tragédia mellett. Legalább annyi gerinc lenne benne, hogy felvállalja ha már annyiszor megbocsátottam neki én hülye. Nem pedig a hárítást és terelést használja jó szokásához híven. Mundér becsület áll mögötte rendesen, csak ezért enyhébb itt minden. Egyébként érdekes, hogy az sem tűnt fel az elkövetőnek, hogy ő nem kapott kártérítési keresetlevelet. Azaz én eddig el sem indítottam a pert. Mindösszesen az egyik újságban jött le anno -ráadásul tudomásom nélkül- egy nem valós cikk. Szegény Édesanyám, aki egy csupa szív vidéki asszony volt és akin csak tudott segített szavaival élve, vidéki nemes egyszerűséggel annyit mondana: “a bront álljon a fejébe”.