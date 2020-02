Anyaország, Antimagyarizmus :: 2020. február 20. 20:58 ::

Gyűlöletkeltő gyerekkarácsony - a HVIM is elítéli a saját bőrén megtapasztalt YouTube-cenzúrát

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom által fenntartott Szent Korona Rádió több mint tíz éves YouTube-csatornáját 2019-ben törölte indoklás nélkül a Google. A fellebbezésünkre azóta sem kaptunk érdemi választ. A fiókunkhoz nem tudunk hozzáférni.

A HVIM szolidaritásáról biztosítja pártállástól függetlenül és politikai nézetkülönbségek ellenére az összes virtuális cenzúrát elszenvedő, jobboldali médiafelületet és szervezetet, így a Pesti Srácokat is. Ismét bebizonyosodott, hogy a legüldözöttebb "kisebbség" a világban a "fehér, keresztény, heteroszexuális", hagyományű, jobboldali (pongyolán megfogalmazva "szélsőjobboldali", primitíven "náci") közösség.

A HVIM álláspontja az, hogy a monopolhelyzetbe került cégóriások, melyeknek nincs más alternatívája, nem cenzúrázhatnának önkényesen a felületeiken, mert ez olyan, mintha az autópályát fenntartó cég bírságolna a rendőrség helyett, sőt, megakadályozná az autópályára való felhajtást azzal az indokkal, hogy közlekedhetnénk a földutakon is. Mozgalmunk és az egész hazafias oldal a Facebookon is tiltva van évek óta, rengeteg tartalom mellett például a Gyerekkarácsonnyal kapcsolatos tartalmakat is gyűlöletkeltőnek bélyegeztek. Sajnálattal tapasztaljuk, hogy a Google (YouTube) is beállt az elfogultan, politikai indokkal cenzúrázók sorába.

Követeljük, hogy csak azokat a tartalmakat tekintsék gyűlöletkeltőnek és gyűlöletbeszédnek, amiről a magyar bíróság is kimondta, hogy annak tekinthető! A HVIM egy törvényesen bejegyzett civil szervezet, ám az akcióvideóinkat rendre törli a YouTube, annak ellenére, hogy azok semmiféle törvénybe nem ütköznek.

Követeljük továbbá, hogy Magyarország Kormánya védje meg a Magyarországon bejegyzett, törvényesen működő civil szervezeteket és sajtóorgánumokat a külföldi tulajdonú médiaóriások diszkriminálásától!

Székesfehérvár, 2020.02.20.

HVIM vezetőség