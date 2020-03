- Lesznek még kilépők?

- Nem tudom ezt kizárni, de az biztos, hogy a többség egységét ez nem bontja meg.

- Azaz nem számottevő, hogy a párt parlamenti képviselője, vagy évekig meghatározó politikusai lépnek ki, alapszervezetek szűnnek meg?

- Nem szűnnek meg alapszervezetek, néhány tag lép ki, és ismétlem: egy élő szervezetben ez természetes. Egy vezetőváltás esetén sokszor előfordul, hogy vannak távozók, és vannak érkezők is. Egy szerkezeti átalakításnak mindig vannak személyi veszteségei, de van és lesz nyeresége is, hiszen jönnek olyan újak, akik velünk akarnak dolgozni. A megújuláshoz ők kellenek.

- Ez a megújulás a kiszivárgott hangfelvétellel és egy feljelentéssel kezdődik. Ez az ügy nem vetett fel újabb vitákat a Jobbikon belül?

- Szerintem az vetett volna fel újabb vitákat, ha ezeket az ügyeket nem kezeljük. Ha nem kerülnek asztalra ezek az ügyek, azzal azt üzenjük, hogy nem is akarunk változtatni, csak mindent szépen besöpörni a szőnyeg alá. De Jakab Péter nem arról híres, hogy besöpri a problémát a szőnyeg alá, hanem arról, hogy kiteszi az asztalra. Beszéljük meg nyersen és őszintén, azért vagyunk itt. Ha pedig a saját problémáinkat képesek vagyunk végre tisztán megoldani, akkor hitelesen mondhatjuk, hogy az ország problémáit is meg tudjuk oldani.

- A változás szimbolikus gesztusa volt a Kulcsár Gergelytől, a Duna-parti cipőkbe köpködő jobbikostól történt elhatárolódás is. Felszólították, hogy mondjon le a mandátumáról, ő mondta, hogy nem, aztán mi történt?

- Kulcsár Gergely jelezte, hogy nem kívánja visszaadni a mandátumát, ennek nyomán etikai vizsgálatot indítottunk ellene, ami nyilván azzal fog záródni, hogy ki fogjuk zárni őt a Jobbikból.

- Ő magától nem megy?

- Nem. De ha valaki nem teljesíti az elnökség, a mindenkori vezetés határozatait, annak az a következménye, hogy nem marad helye ebben a közösségben.

- Kulcsár szimbolikus figura, már csak tettének súlya miatt is. De vannak más jobbikos politikusok, akikkel kapcsolatban a rasszizmus, antiszemitizmus vádja korábban, vagy akár rendszeresen felmerül. Őket is kizárják?

- Mindenkinek lehetnek rossz, elhibázott mondatai, hiszen akkor, amikor egy politikus a nap 24 órájában reflektorfényben van, előfordul, hogy szerencsétlenül fogalmaz. De vannak olyan cselekedetek, amelyek nem magyarázhatóak meggondolatlansággal. Kulcsár Gergely esete pontosan ilyen, ráadásul halmozottan emberiségellenes tett, amelyet nem hagyhatunk szó nélkül. Amikor meghoztuk a határozatunkat, több éves adósságot törlesztettünk mind magunk felé, mind pedig a magyar társadalom felé.

- De ebből akkor az következik, hogy párton belül bárki mással szemben, ha a rasszizmus, antiszemitizmus vádja felmerül, következetesen ezt fogják képviselni?

- Hála Istennek, ilyen súlyú tettel nem találkoztam másnál a Jobbikban. Kulcsár Gergely súlyos kárt okozott ennek a közösségnek.

- Tehát meggyőződése, hogy nincsenek rasszisták és/vagy antiszemiták a pártjában?

- Azt gondolom, hogy ha voltak, ők már a Mi Hazánknál vagy a Fidesznél vannak, és lehet, hogy ha lesz újabb Békemenet, ott fognak sétálni.

- Mi a teendője egy új, néppárti Jobbik-elnöknek akár a Sneider Tamás volt elnököt érintő, folyamatos és nemigen cáfolt skinhead vádak, vagy éppen Budai Lóránt ügyében, aki korábban a közösségi médiában vállalhatatlan idézeteket posztolt náci és nyilas vezetőktől?

- A változás lehetőségét mindenkinek meg kell adni, főként azoknak, akik esetleg meggondolatlanul cselekedtek, vagy posztoltak valamit egy közösségi oldalon. A tahóságra viszont nincs mentség.

- De elvár bocsánatkérést azoktól, akik az ön megfogalmazásában „csak meggondolatlanok” voltak, vagy már megváltoztak?

- Minden ilyen ügyet, ha van, egyénileg kell mérlegelni. Aki az emberi méltóságot súlyosan sértő módon nyilvánul meg, annak a mi pártunkban nincs helye. Általában egyébként eddig is volt következménye az ilyen tetteknek a Jobbikban, Kulcsár Gergely ügyében, nagyon sajnáltam, hogy ezt a szimbolikus lépést csak ilyen megkésve tettük meg.

- Még egyszer: kijelenthető, hogy az ön által vezetett Jobbikba nem fér bele rasszizmus, vagy más szélsőség?

- A Kulcsár-üggyel szimbolikusan is húztunk egy vonalat. Innentől kezdve tiszta lappal indulunk, mert világos, hogy a néppárti politizálásba minden tisztességes magyar ember képviselete belefér, de semmilyen szélsőséges és rasszista megnyilvánulás nem fél bele.

- Ez vajon szimpatikus lesz azoknak a csalódott fideszeseknek, akiket egy jobbközép néppárt nyilván meg kíván szólítani?

- Nem a szimpátiaindexre hajtok, hanem a tisztességre. Szerintem úgy tisztességes, ha világossá tesszük, hogy a szélsőséges megnyilvánulásoknak nincs helye Magyarországon, nemhogy a Jobbikban. Az olyan szélsőségre sem, mint amit a Fidesz megtűr a frakciójában, hiszen például a kazánfűtő Pócs János ott ül Orbán Viktor mellett minden következmény nélkül úgy, hogy a történelem legsötétebb időszakait idézően járt el egy cigány magyar emberrel.

(...)

Megadják a lehetőséget, hogy ne szavazzanak Gyurcsányra, de úgyis vele alakítanának kormányt

- Kicsit azért „ekézte” is a szocialistákat, és egy picit jobban Gyurcsány Ferencet a kongresszusi beszédében. Miért?

- Mert fontos, hogy mindenki értse, a Jobbik azokat is képviseli, akik úgy akarják leváltani a Fideszt, hogy közben nem akarnak Gyurcsány Ferencre szavazni. Ezeket az embereket nem veszíthetjük el Gyurcsány miatt, mert nélkülük matematikailag nem lesz meg a kormányváltás. Ma a Fidesznek van 50 százaléknyi szavazója, meg az összellenzéknek is van 50 százaléknyi szavazója. Ha ebből indulunk ki, akkor nincs kormányváltás. Ezért több szavazót kell megnyernünk, akár a folyamatosan csalódó, csalódott fideszeseket, akár azokat a falusi embereket, akik nem kérnek a 2010 előtti világból, de Orbánból sem.

- Amikor személyesen találkozik választókkal, mondanak olyanokat, hogy “tessék együttműködni, de a Gyurcsánnyal ne”?

- Igen, van egy elég vaskos választói réteg, amelyik azt mondja, hogy „na, neki nem kell Gyurcsány”. De azt kell megérteni, hogy ha a megadjuk nekik a választás lehetőségét, hogy 2022-ben legyen egy olyan lista is, amelyen nincs rajta Gyurcsány, ez nem gyengíti a kormányváltás esélyeit, hanem erősíti. Már csak azért is, mert az önkormányzati választás már megmutatta, hogy azokon a megyei listákon, amelyeken valamennyi párt együtt indult, gyengébb eredményt ért el az ellenzék, mint ahol külön mérették meg magukat az egyes pártok.

Látni kell azt is, a se Orbánra, se Gyurcsányra nem szavazóknak az egyetlen közös lista esetében ott marad a Mi Hazánk. És ismerek olyan mérést, ami szerint ezzel a Mi Hazánk listája a parlamentbe is bejuttathatja őket, vagyis előfordulhat, hogy aki a közös listát erőlteti, az hozza be a szélsőjobbot a Házba.