2020. március 11. 14:44

Veszélyhelyzetet rendelt el a kormány

Rendkívüli jogrendet hirdetett, veszélyhelyzet elrendeléséről döntött szerdai ülésén a kormány - írja az Index. Ezt az operatív törzs sajtótájékoztatóján jelentette be Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki azt mondta: „azok a döntések, amiket a kormány meghozott, bizonyos tekintetben példátlanok a rendszerváltás óta eltelt harminc év történetében”: egyedi megbetegedések vannak, csoportos megbetegedések, gócok is kialakulhatnak, de Magyarországon még nincs ilyen, valamint tömegessé is válhat. Frissülő cikk.





Látogatási tilalomra figyelmezető felirat a budapesti Szent László Kórház bejárati ajtaján 2020. március 10-én. Az egyészségügyi intézményben kezelik a koronavírus-fertőzött betegeket (fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A kormány szakemberekkel folytatott megbeszéléseket, uniós országokkal is, minden lépést egyeztetnek, különösen Szlovéniával és Ausztriával. Ahhoz ugyanis, hogy Olaszországból terjedő fertőzést akadályozni tudják, ezzel a két országgal kell együtt dolgozni.

A következő órákban és napokban kormányrendeletek fognak megjelenni, amik egyértelműen tisztázzák majd a helyzetet.

A legfontosabb intézkedések:

beutazási tilalom Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból, kivéve, ha magyarokról van szó, nekik karantént rendelnek el;

a szlovén, osztrák határokon is szigorítások lesznek, vonatok és buszok járatokat leállítják;

szankciókat kapnak a valótlan nyilatkozatokat tevők, és azok is, akik megszegik a karantént;

egyetemi oktatás csak távoktatásként történhet.

100 főnél nagyobb beltéri, 500 főnél nagyobb kültéri rendezvényeket betiltják; ez munkahelyekre nem vonatkozik;

felfüggesztik a Határtalanul programot;

a külföldi kirándulásokat is a diákoknak megtiltják.

Gulyás szerint a betegség gyerekeknél nem jellemző, így nem indokolt az iskolák bezárása.

Az intézkedések visszavonásig érvényesek. Ez a helyzet hetekig, hónapokig eltarthat, lesznek gazdasági károk, de első az emberek egészsége Gulyás szerint.

Újságírói kérdésre Gulyás azt mondta,

aki az elmúlt napokban elutazott, az "nem nevezhető legfelelősebb magatartásnak", de a külképviseletek összesítik majd a külföldön lévő magyarokat, és egyeztetnek a kormánnyal, hogy mi legyen velük. A vegyes házasságoknál speciális szabályokat is hozhatnak, de egyelőre csak magyar állampolgárok jöhetnek be Magyarországra.

Államtitkárok és miniszterek is csak engedéllyel utazhatnak külföldre.

A háziorvosok szerepében nem kell egyelőre változás, kellő számú maszkkal rendelkezünk, egészen speciális maszk, úgynevezett félálarcból több mint hatvanezer van, és ezeket azok a dolgozók kapják, akik olyan kórházakban dolgoznak, ahol koronavírus-fertőzöttek vannak.

Az otthoni karantént a rendőrség ellenőrizni fogja, akár kormányrendeletben is tényállást hozhatnak létre.

Minden magyar állampolgár döntse el maga, haza jön-e fertőzött országból, Gulyás személyes véleménye, hogy aki életvitelszerűen ott él, az ne jöjjön haza.

Gulyás szerint mindenféle maszk megvédhet, de az ország mindent megtesz, hogy beszerezze a szükséges felszereléseket.

"A szappanos kézmosás is kézfertőtlenítésnek felel meg", mondta Gulyás a kézfertőtlenítőkről és azok lehetséges hiányáról.

"Kacsa" a hír, miszerint lezárják Budapestet vagy a nagyobb városokat.

Mindenkinek ajánlják, hogy tegyék meg azokat a megelőzési lépéseket, amiket megtehetnek, tehát ha valaki tud távmunkából dolgozni, az tegye meg.

37 laborban végeznek koronavírus-teszteket, ezek mind állami laborok.

Nem tudja megmondani, hogy nőhet-e a vizsgálatok száma, vagy mennyire lesz szükség, van egy WHO-protokoll, ezt követik, a 37 labor eszerint bőven elegendőnek tűnik most.

Az operatív törzs mindent megtett Gulyás szerint, hogy a fertőzött SE-diákok kontaktjait felkutassa.

Akik átszállással jönnek haza Magyarországra fertőzött országokból, arra is van biztosíték Gulyás szerint: megkapják, milyen járat honnan indult, tudni fogják.

Az áruszállítást egyelőre nem érintik a mostani intézkedések.

Rémhírek terjesztése a válsághelyzetben közveszéllyel fenyegetésnek minősül, büntethető.

"Ha nulla főben határozzuk meg, akkor a családok sem találkozhatnának", válaszolta Gulyás a kérdésre, miért 100 főben határozták meg a beltéri korlátozásokat.