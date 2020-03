Anyaország :: 2020. március 11. 13:41 ::

Orvosi kamara: idősek a kollégák, kevés a védőeszköz, méltatlan a fizetés, rengeteg a túlóra - így mennek a frontvonalba

A Magyar Orvosi Kamara sajtótájékoztatóján a szervezet elnöke, Kincses Gyula köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak, akik életük kockáztatásával állnak helyt a koronavírus-helyzet idején. Hozzátette azonban: az orvosoknak és nővéreknek nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű védőfelszerelés.



Mentőautó érkezik a budapesti Szent László Kórházba 2020. március 10-én. Az egyészségügyi intézményben kezelik a koronavírus-fertőzött betegeket (fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Az egészségügy ebben a kiélezett helyzetben is teszi a dolgát, de ugyanezt várják el a kormánytól: nyújtson megfelelő védőeszközöket a egészségügyi dolgozóknak, elsősorban maszkból többet, mert abból kevés van – jelentette ki az elnök.

Lénárd Rita alelnök hangsúlyozta, az orvosok korfája magas, 60 évnél idősebb, ezért ők veszélyeztetettebbek. A védőeszközök száma a háziorvosoknál és a kórházi dolgozóknál is elégtelen, maszk sincsen elég, legalábbis erről kaptak visszajelzéseket több helyről. Arról is értesültek, hogy a gyártók alapanyagot sem tudnak beszerezni. Ezeket jelezték már az Operatív Törzsnek is.

Hozzátették, a védőfelszerelésekből az egész világon hiány van, de a kamara kéri a kormányt, hogy próbáljon hatékonyabban beszerezni, és ne a háziorvosokra hagyja ezt a feladatot.

Eddig is nehéz volt az egészségügyi dolgozók helyzete, a koronavírus miatt most még nehezebb – hangzott ez a sajtótájékoztatón. Lénárd Rita úgy fogalmazott, idős, veszélyeztetett kollégákat kevés védőeszközzel, méltatlan fizetésért, rengeteg túlórával küldünk a frontvonalba.

Kincses Gyula elnök kiemelte, a mostani helyzet alkalmas arra, hogy újra előtérbe kerüljön a bérezés kérdése, és hogy a kormány olyan bért biztosítson az egészségügyi dolgozóknak, ami itthon tartja őket. Továbbra is folynak a bértárgyalások, amik még nyitottak.

Az önként vállalt túlmunka felmondása nem sztrájk – emelte ki az orvoskamara elnöke, hozzátéve: a koronavírus-helyzetre való tekintettel semmilyen olyan akciót nem indít a MOK, ami a betegellátás biztonságát veszélyezteti, de a kamara a mai napon letétbe helyezi az önkéntes túlmunka felmondását.

Álmos Péter alelnök ennek kapcsán elmondta, nemrég kutatást végeztek a fiatalok körében. A válaszadók 30 százaléka az egyetem elvégzése után tervezi, hogy elhagyja az országot.

A kezdő orvosok óránként nettó 900 forintot keresnek, a szakorvosok 1200-at, koronavírus-helyzetkor is. Több párhuzamos állásban dolgoznak, kimerültek, magas a rákbetegség kialakulása a körükben, alig látják a családjukat – vázolta az egészségügyi dolgozók jelenlegi helyzetét, és azt, mi a magyarázata az önkéntes túlóra felmondásának. Amit – hangoztatta az alelnök – a járvány miatt egyelőre nem lépnek meg, de a 40 ezer orvos számára megnyitják a regisztrációs lehetőséget, ha csatlakozni kívánnak az akcióhoz.

Svéd Tamás kamarai titkár a sajtótájékoztatón azt hangsúlyozta, hogy ha nem sikerül a járványt lelassítani, akkor a problémát nem a műszerek, hanem az egészségügyi dolgozók száma okozza majd. Az ápolók, aneszteziológusok körében a legnagyobb a gond, ezeken a szakterületeken óriási a külföld elszívó ereje.

Már eddig is erőn felül teljesítettek az egészségügyi dolgozók. Ha ennél is nagyobb lesz a leterheltség, nem biztos, hogy helyt tud állni a megfogyatkozott személyzet – tette hozzá.

