Anyaország :: 2020. március 13. 21:34 ::

Bezárják az iskolákat hétfőtől, digitális oktatásra állunk át

Orbán Viktor bejelentette: bezárják az általános iskolákat március 16-tól kezdve. Tantermen kívüli digitális munkarend lesz, a tanulók nem mehetnek be az iskolába, de az igazgatók bejárnak. A tanárok az oktatást digitális eszközökkel végzik.

Korábban írtuk: A Fidesz is iskolabezárást kér, Orbán este bejelentést tesz

A Magyar Hang szerint Gulyás Gergely részt vett a hétpárti egyeztetésen az ellenzékkel, ahol minden ellenzéki párt az iskolák bezárását kérte. Gulyás szerint a kérést továbbították a kormánynak, ahol 24 órán belül döntés születhet erről.

Amennyiben a bezárás mellett határoznak, az akár hétfőtől is érvényes lehet. Egyházi és állami iskolákról egyaránt szó van.

Gulyás Gergely azt is mondta, hogy Magyarországon az egyik legalacsonyabb a megbetegedések száma, azonban nagyon sokan nem érzik biztonságban a gyermekeiket.

Korábban nem volt egyetértés arról, hogy egy ilyen esetben mi lenne a tanárok fizetésével, Gulyás Gergely most azt mondta, hogy távolléti díj járna nekik, ami megegyezne a fizetésükkel.

A kormánypárti politikus azt nevezte még megoldandó problémának, hogy a középiskolákban, gimnáziumokban végzősöknél hogyan lehet megoldani, hogy elvégezzék az évet, hiszen ők érettségi vizsga előtt állnak. Egyelőre az merült fel, hogy a tavaszi szünetet hozzák előre.

Operatív törzs: napirenden van az iskolák bezáratása

Jelenleg is napirenden van a magyarországi iskolák bezáratása a járványhelyzet függvényében – jelentette be Lakatos Tibor az operatív törzs sajtótájékoztatóján péntek délután. Az operatív törzs munkája jelenleg is folyamatos, a legfontosabb cél az, hogy megelőzzék a gócpontok kialakulását az országban.

Magyarországon három újabb fertőzöttje van a koronavírusnak, őket jelenleg kórházban kezelik, állapotuk jó – hangzott el a sajtótájékoztatón. Lakatos hangsúlyozta: a koronavírus világjárvány, amit nem lehet megállítani, de a kormány és az operatív törzs minden lehetőséget megragad az ellene való küzdelem során. A meghozott intézkedések között említette a határellenőrzések visszaállítását az osztrák és a szlovén határon, a beutazási korlátozásokat, és az egyetemek bezárását is.

Lakatos Tibor elmondta, a visszaállított határellenőrzések során 11 437 magyart ellenőriztek, és 166 fő esetében rendeltek el karantént.

204 személytől megtagadták a belépést Magyarországra, egy külföldi állampolgárt pedig kórházba küldtek.

Hangsúlyozta: Magyarországon jelenleg egyedi esetek vannak, a gócpontok kialakulását pedig meg kell előzni, amihez a lakosság együttműködése is szükséges. Senki ne menjen olyan helyre, ahol tömeg van, az idősek pedig maradjanak otthon – kérte Lakatos Tibor. Az ezredes azt is aláhúzta, hogy különösen fontos az álhírek – például a főváros karanténba helyezéséről szóló híresztelések – terjedésének megelőzése.

Újságírói kérdésre válaszolva Lakatos Tibor elmondta, hogy a büntetésvégrehajtás jelenleg is napi 25 ezer maszkot gyárt az egészségügyi ellátórendszer részére, illetve korlátozott mennyiségben kereskedelmi forgalomba is kerülnek ezek a védőeszközök. Elismerte, hogy valóban megdrágultak a védőeszközök az elmúlt időszakban, ugyanakkor felkészültek az árdrágulás ellenőrzésére, az ITM fogyasztóvédelmi ellenőrzéseket is szervez. Egy másik kérdésre válaszolva azt is közölte: a sürgősségi ellátásban résztvevpk számára rendelkezésre áll a szükséges mennyiségű védőfelszerelés, a háziorvosok pedig speciális maszkokat kapnak arra az esetre, ha fertőzött személyekkel kellene kapcsolatot létesíteniük.

Az ezredes megerősítette: napirenden van az iskolák bezáratása Magyarországon, de egyelőre még nem döntöttek így. Az operatív törzs folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet, ennek függvényében döntenek majd az intézmények bezáratásáról. Oktatási szünetet csak a kormány rendelhet el, de az iskolaigazgatók saját hatáskörükben hazaengedhetik a gyerekeket.

Egy másik kérdésre felelve Lakatos Tibor nem cáfolta, hogy a kormány új járványkórházat szeretne kialakítani. Mint mondta, terv készült a kapacitásbővítésre, ami Budapesten részben már megkezdődött de más intézményeket is fel kell készíteni.

Az álhírterjesztéssel kapcsolatban azt közölte: jelenleg 4 eljárás van folyamatban közveszéllyel való fenyegetés miatt, de a hatóságok lehetőségei korlátozottak például a szóbeszédek terjedésének megakadályozására, ezért a lakosság együttműködésére is számítanak.

A sajtótájékoztató végén több újságírói kérdés is vonatkozott arra, hogy az operatív törzs sajtótájékoztatóján nem lehet orvos szakértőket kérdezni, a megkeresésekre pedig nem reagálnak. Lakatos ezzel kapcsolatban azt mondta: ezeknek a szakembereknek most a tervezésben vannak fontos feladataik, ezért nem jöttek el a sajtótájékoztatóra.

Frissítés: a Fidesz-frakció is az iskolák bezárását kéri

Valamennyi parlamenti frakció azt javasolja a kormánynak, hogy hétfőtől rendeljen el szünetet az oktatási intézményekben – írta Facebook-oldalán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Pénteken 21:15 órakor Orbán Viktor a magyar kormány és a miniszterelnök hivatalos Facebook-oldalán, valamint a koronavírus tájékoztató oldalon bejelentést tesz - közölte a sajtófőnök.

(MH - MTI - 24 - Mandiner - hvg - Index nyomán)