Orbán szerint ha bezárnák az iskolákat, fizetés nélküli szabadságra kellene küldeni a tanárokat

A rendkívüli jogrend Magyarországon mást jelent, mint a legtöbb európai országban – mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió reggeli interjújában. A kormányfő szerint ez egy alkotmányos helyzet hazánkban, amelyet a veszélyhelyzet súlyossága indokol, gyors és hatékony, azonnali intézkedéseket téve lehetővé a kormánynak.



Fotó: MTI/Mohai Balázs

Nem az a dolgom, hogy rémhíreket vagy ördögöt fessek a falra, de indokoltnak láttam ennek bevezetését – mondta, hozzátéve, szerinte ez a példátlan helyzet "valahol a békebeli demokrácia és a háborús állapot közötti fázis". Az európai országok többségében nem megállítható a járvány terjedése, ez indokolta a kormány döntését, ami ugyanakkor két hétre szól. Ennél viszont több ideig tart majd a veszélyhelyzet: "amire, azt hiszem, szükség lesz, hogy ezt meghosszabbítsuk, és a parlamentnek kell meghosszabbítani".

Mindenkit az érdekel, hogy meddig fog ez az egész tartani, mondta Orbán, aki szerint azonban erre nem lehet válaszolni, hiszen "egy ismeretlen ellenséggel állunk szemben", és ebben a helyzetben "csak a tudomány álláspontjára és a tapasztalatokra tudunk támaszkodni". Abban a miniszterelnök biztos, hogy nem egy-két hétről, nem egy-két hónapról beszélünk, Európában is nőni fog a megbetegedések száma, nem érdemes abban reménykednünk, azt az illúziót táplálnunk, hogy egy-két hét alatt túljutunk ezen.

Orbán szerint hosszú hónapokra kell intézkedéseket hozni, ezért is kell óvatosan eljárni, de "nem fogunk habozni, hogy ezeket az eszközöket alkalmazzuk", ha indokolttá válnak. Orbán arról is beszélt, a járvány elleni védekezéshez többfajta erőre van egyszerre szükség, a legfontosabb a lelkierő.

Orbán szerint nem tudjuk elkerülni a fertőzést, sőt azt sem tudjuk garantálni, hogy halálesetek nem lesznek, persze szeretnénk ezt elkerülni, de a szomszédos, európai országokban is látjuk, hogy emberéleteket követel a járvány. A tömeges megbetegedések elkerülése vagy legalábbis visszaszorítása miatt "közigazgatási, vagy rendőri erő kell, a határok bezárása a legfontosabb", mondta, hozzátéve: a hazatérő magyaroknak azonnal zár alá kell kerülniük, aki pedig nem tartja be a szabályokat, azokat rendőri erővel kell rávenni erre.

Orbán köszönetet mondott az ápolónőknek, orvosoknak, járványügyi szakembereknek, és azt állította: elegen vagyunk. Van elég szakember, az eszközök is rendelkezésre állnak "a józan ésszel felmérhető járványterjedéséig", de a biztonság kedvéért újabb eszközök beszerzését, gyártását rendelte el. És kell pénzügyi erő is, mondta Orbán, hozzátéve: mint minden lépésükhöz, ehhez is kell a fegyelmezettség, amiben szerinte jobban állunk, mint sokan gondolták volna.

A járvány korlátok között tartásához rendelkezünk a kellő felkészültséggel – közölte. Hozzátette: csak arra tudnak garanciát vállalni, hogy mindent, ami emberileg lehetséges, meg fognak tenni a járvány megfékezéséért.

Miért nem zárják be a közoktatási intézményeket is? Erre a kormányfő azt mondta, figyeljük a környező országokat, folyamatosan kapcsolatban vagyunk a szomszédos országokkal. De szerinte az iskolák bezárása nem indokolt, az egyetemeket pedig csak azért vették vesztegzár alá, mert a járványt Magyarországra a külföldiek hozták be.

Rámutatott: "nem tudjuk különválasztani a több tízezer külföldi diákot a magyaroktól", ezért kellett bezárni a felsőoktatási intézményeket. Ugyanakkor azért nem zárták be a közoktatási intézményeket ezzel párhuzamosan, mert ma nem a gyerekek vannak veszélyben, hanem az idősek, nem őket fertőzi a járvány, hanem a szüleinket, nagyszüleinket, akiket meg kell védenünk. "A gyerekeink egyelőre nincsenek veszélyben, ma az idősek vannak veszélyben, és annak érdekében kell mindent megtennünk, hogy az ő megfertőződésük lehetőségét csökkentsük."

Orbán szerint "be kell látni, nem tudjuk két hét múlva kinyitni az iskolákat, ha bezárjuk őket, az a tanév végét fogja jelenteni". Szavai szerint ebben az esetben a tanároknak fizetés nélküli szabadságra kell menniük, a szülőknek pedig gondoskodniuk kell a gyerekek elhelyezéséről.

Az ellenzéki pártok, de még a pedagógus-szakszervezetek is rendkívüli tanítási szünet elrendelését kérik a kormánytól már a hét közepe óta. Magyarországon ugyanis a rendkívüli jogrend ellenére a kormány nem záratta be az iskolákat, noha több európai országban teljesen beszüntették az iskolai oktatásokat. Idehaza péntekig kell elhagyniuk az egyetemistáknak a kollégiumokat.

Orbán Viktor a rádióinterjúban ugyanakkor arról is beszélt, egyelőre felmérhetetlen, de biztosan jelentős gazdasági károkat fog okozni az országnak és Európának, sőt a világnak ez a példátlan helyzet. Érdekesség azonban, hogy a kormányfő ennek ellenére azt is mondta, kettős fronton kell küzdeni, hiszen a migráció szerinte továbbra is a koronavírussal azonos kihívás.

A kormányfő szerint tehát kétfrontos háborúban vagyunk. Egyik a koronavírus, a másik pedig a migráció. A két dolog között logikus összefüggés van, mivel mindkettő mozgással terjed. Orbán Viktor azt is mondta, hogy az legyen továbbra is világos, hogy mi, magyarok nem fogunk beengedni senkit az országba.

A kormányfő egyébként arról is beszélt, hogy további szigorú intézkedéseket fognak hozni, akár a határszakaszokon akkor is, ha ezt az operatív törzs indokoltnak tartja majd, de fontos tudni: három szakasz van ebben a járványban, mi pedig csak az első fázisban vagyunk. Ez az egyedi megbetegedések szakasza, ezt követi a csoportos, majd pedig az országos járvány fázisa, utóbbi tömeges megbetegedésekkel jár, amit szeretnének elkerülni. Abban azonban Orbán biztos, hogy el fogunk jutni a csoportos megbetegedések fázisáig, és sok lesz a beteg.

A kormányfő a mindezek után az Európai Unió menekültpolitikájáról kérdező műsorvezető kérdésére, hogy micsoda dolog, hogy 2015-ben, amikor az Orbán-kormány javasolta Európa határainak lezárását, akkor még "mindenek voltunk, csak rendes emberek nem", ehhez képest most több állam- és kormányfő is ezt javasolja, azt mondta: mi, magyarok pontosan tudtuk akkor is, hogy rendes emberek vagyunk, és azt tettük akkor is, azt tesszük most is, amit kell.

Orbán többször is egyértelművé tette, "nem engedjük, hogy bárki bejöjjön ide", akit mi nem akarunk az országban látni, a rendkívüli helyzetben pláne csak magyarok juthatnak be az országba, és "nem engedjük, hogy bárki megmondja nekünk, hogy mit csináljunk".

(Index nyomán)