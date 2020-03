Anyaország, Cigánybűnözés :: 2020. március 18. 13:10 ::

Esztergom: cigánybűnözők miatt égett le egy önkormányzati tulajdonú sorház - az elkövetők 4 órán belül új lakást kaptak

Reklám





A Mi Hazánk Mozgalom szerint évek óta tartó hanyagság eredménye, hogy Esztergom-Kertvárosban jelentős tűzkárokat szenvedett egy önkormányzati tulajdonú sorház.

Az ott lakók 95 százaléka illegális lakásfoglaló, döntően cigány etnikumúak, akik azon túl, hogy több millió forintos köztartozást halmoztak fel, illegális szemétlerakót és autóbontót üzemeltettek, továbbá lopták az áramot. Ez utóbbinak volt egyenes következménye, hogy a régi major épületek leégtek.

Az önkormányzat és a hatóságok lényegében félrenéztek az elmúlt időszakban. Azt viszont különösen felháborítónak tartjuk, hogy az épületek leégése után az önkormányzat 4 órán belül gondoskodott az illegális lakásfoglalók elhelyezéséről, mégpedig az esztergomi Szalézi Lakótelepen.

Több helyi is elmondta nekünk, így is volt már probléma velük, kisebb-nagyobb vétségeket elkövettek a környékbeliek ellen, így várható, hogy a lakótelepiek életét is meg fogják keseríteni. Határozott és tiszta válaszokat követelünk, és ígérjük, minden törvényes eszközt meg fogunk ragadni annak érdekében, hogy ne a törvénytisztelő állampolgárok jogai sérüljenek - írja Lantos János, a Mi Hazánk Mozgalom esztergomi elnöke Van-e felelőssége az esztergomi városvezetésnek a kertvárosi tűzesetben? című közleményében.