Anyaország, Videók :: 2020. március 18. 17:30 ::

A tisztifőorvos szerint is igazán otthon maradhatnának most már az idősek - a házibulizók is

2817 ember van hatósági karanténban, és 5094 ellenőrzést hajtottak eddig végre - közölte az operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján Lakatos Tibor ezredes. Az üzletek bezárását is ellenőrzik, eddig 7 ember kapott 350 ezer forintos büntetést.

Fotó: 24.hu A belföldi közelekdést nem korlátozzák, zavartalan a külföldről érkező teherforgalom, ezért nincs veszélyben a lakosság ellátása. Lakatos megköszönte kollégáinak áldozatos munkáját a határátkelőkön, másrészt a kereskedelmi intézményekben dolgozóknak is köszönetet mondott, amiért töretlenül folytatják a lakosság ellátást a boltokban. A rendőrség továbbra is folytatja az olyan tevékenységek monitorozását, amelyek arra irányulnak, hogy valaki hasznot húzzon a járványból; ellenőrzik a kerekedelmi egységeket, hogy betartják-e a rendeletekben foglaltakat. Müller Cecília elismételte, hogy a csoportos megbetegedések időszakába érkezett a járvány, amely elsősorban Európában okoz gondot. "Magyarországon bárhol jelen lehet, jelen van már a vírus" - közölte az országos tisztifőorvos. "Az egész ország területéről vannak igazolt eseteink, amelyeket beazonosítottunk" - mondta Müller, aki később, kérdésre válaszolva megerősítette: "mindenhonnan, gyakorlatilag most már az egész ország területéről azonosítottunk jószerivel pozitív eseteket". Müller szerint minden döntés arra irányul, hogy ellaposítsák a járványgörbét, azaz csökkentsék a megbetegedések számát. Kedden ötödjére módosították az eljárásrendet, folyamatosan segítik az egészségügyi szolgáltatókat, hogy el tudják látni a feladataikat. Az országos tisztifőorvos elsősorban és kifejezetten a lakosság segítségét kérte. "Ha a magyar emberek nem értik meg azt az üzenetet, amit közvetítünk feléjük, akkor a hatóságoknak nincs esélyük megakadályozni a járvány terjedését, csak részben tudnak beavatkozni." Müller hangsúlyozottan azt kérte a lakosságtól, hogy tartsák be a javaslataikat. Még mindig nagyon sok idős embert látnak a tömegközelekedésen és az utcákon, aggódunk értünk, mert a megbetegedés esetén ők vannak a legnagyobb veszélynek kitéve - mondta Müller, aki szerint mindenki vegye komolyan a járványt.

Fotó: Karácsony Gergely/Fb Hozzátette, hogy mivel nincsenek nyitva a szórakozóhelyek, házibulikat rendeznek a fiatalok, de Müller Cecília azt kérte, hogy ne tegyék. Sok lehetőséget adnak a technológiai eszközök, ezen keresztül érintkezzenek a napokban - kérte Müller. (Index)